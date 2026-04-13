Fable nie ucieka przed GTA 6? Jeden wpis twórców podważył doniesienia o opóźnieniu

Po ponad 15 latach seria Fable doczekać się ma kolejnej pełnoprawnej odsłony. Czy jednak ukaże się ona prędzej niż później?

Pojawiły się co do tego poważne wątpliwości. I to poważne na tyle, że głos w sprawie zabrali sami twórcy.

Fable w grudniu? Wygląda na to, że jednak nie

Wszystko zaczęło się od opublikowanych kilka godzin temu plotek na temat rzekomego opóźnienia premiery. Powodem miało być Grand Theft Auto 6. Hit od Rockstar Games elektryzuje całą branżę – z jednej strony budzi w graczach ekscytację, z drugiej zaś popłoch wśród deweloperów. Wielu wydawców nie ma bynajmniej zamiaru bić się z nowym GTA od odbiorców, bo, nie ma co ukrywać, mało kto byłby zdolny wyjść z tej bitwy zwycięsko. Dlatego też firmy okna premier swoich gier ustalają na okres przed lub też po wydaniu nowego tytułu od Rockstara. Podobnym tropem w sprawie Fable podążyć miał też Microsoft.