Fable nie ucieka przed GTA 6? Jeden wpis twórców podważył doniesienia o opóźnieniu

Maciej Petryszyn
2026/04/13 15:00
Po ponad 15 latach seria Fable doczekać się ma kolejnej pełnoprawnej odsłony. Czy jednak ukaże się ona prędzej niż później?

Pojawiły się co do tego poważne wątpliwości. I to poważne na tyle, że głos w sprawie zabrali sami twórcy.

Fable
Fable

Fable w grudniu? Wygląda na to, że jednak nie

Wszystko zaczęło się od opublikowanych kilka godzin temu plotek na temat rzekomego opóźnienia premiery. Powodem miało być Grand Theft Auto 6. Hit od Rockstar Games elektryzuje całą branżę – z jednej strony budzi w graczach ekscytację, z drugiej zaś popłoch wśród deweloperów. Wielu wydawców nie ma bynajmniej zamiaru bić się z nowym GTA od odbiorców, bo, nie ma co ukrywać, mało kto byłby zdolny wyjść z tej bitwy zwycięsko. Dlatego też firmy okna premier swoich gier ustalają na okres przed lub też po wydaniu nowego tytułu od Rockstara. Podobnym tropem w sprawie Fable podążyć miał też Microsoft.

Czy zatem plotki o opóźnieniu Fable i planowaniu grudniowej premiery są prawdziwe? Wygląda na to, że nie. Doniesienia te obaliło oficjalne konto gry w serwisie X, które dziś około 11:30 odpowiedziało na opublikowany 2 dni wcześniej wpis twórcy o nicku YooHoodY. Ten przyznał, że naprawdę nie może doczekać się Fable. Co na to twórcy? Ci, jakby nigdy nic, wyrazili ekscytację tym, iż będą mogli ponownie powitać YooHoodY’ego w Albionie już tej jesieni. Właśnie – jesieni. Użycie tego terminu zdaje się odrzucać wcześniejsze doniesienia na temat publikacji tytułu w grudniu.

Tak więc Fable ukaże się jesienią 2026 roku. Za grę odpowiedzialne jest Playground Games, które wcześniej stworzyło sześć części cyklu Forza Horizon. Gra wydana zostanie zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach Xbox Series X/S. Ponadto już w dniu premiery znajdzie się w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate.

Źródło:https://insider-gaming.com/fable-developer-confirms-delay-rumor-is-false/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

