Na The Elder Scrolls 6 jeszcze długo poczekamy? Ujawniono termin premiery wyczekiwanego RPG-a

Fani serii Bethesdy muszą uzbroić się w cierpliwość.

W tym roku od czasu zapowiedzi The Elder Scrolls 6 minie już osiem lat, ale wszystko wskazuje na to, że fani serii będą musieli jeszcze trochę poczekać na premierę gry. Najnowsze doniesienia sugerują, że debiut tytułu to wciąż kwestia kilku lat. The Elder Scrolls 6 – premiery doczekamy się dopiero w 2029 roku? Nowe informacje pochodzą od znanego insidera związanego z marką Xbox, Jeza Cordena. Według jego raportu Bethesda oraz Xbox planują wydać The Elder Scrolls 6 dopiero w 2028 lub nawet 2029 roku. Insider nie wskazał konkretnej daty, ale sam fakt pojawienia się 2029 roku w przewidywaniach pokazuje, jak odległa może być premiera gry.

Corden podkreśla jednak, że jego informacje należy traktować z dystansem. Insider ma na koncie zarówno trafne przecieki dotyczące Xboxa i Bethesdy, jak i prognozy, które ostatecznie się nie sprawdziły. Nie zmienia to jednak faktu, że raport wpisuje się w dotychczasowe sygnały sugerujące bardzo długi proces produkcyjny nowego The Elder Scrolls. Jeżeli przewidywania okażą się prawdziwe, gra może trafić już na kolejną generację konsol Xbox lub zostać wydana jednocześnie na obecnych i przyszłych urządzeniach Microsoftu. Byłaby to dość niezwykła sytuacja, ponieważ pierwsza zapowiedź pojawiła się jeszcze w czasach konsol Xbox One.

Warto pamiętać, że pełna produkcja The Elder Scrolls 6 rozpoczęła się dopiero w 2023 roku, po premierze Starfielda. Oznaczałoby to nawet pięć lub sześć lat właściwego cyklu deweloperskiego. Taki harmonogram może sugerować ogromną skalę projektu i potężny budżet, ale część graczy obawia się również, że studio mierzy się z problemami organizacyjnymi lub trudnościami w dopracowaniu wizji gry. Na ten moment Bethesda Softworks nie skomentowała nowych doniesień. Fani serii muszą więc uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że kolejne lata oczekiwania przełożą się na RPG, które spełni gigantyczne oczekiwania społeczności.

