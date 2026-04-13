Fable „wewnętrznie opóźnione”. Microsoft celuje w grudzień, by uniknąć cienia GTA 6

Bieżący rok upływa pod znakiem wielkiego wyczekiwania na Grand Theft Auto 6, a inne studia deweloperskie wydają się układać swoje plany premier tak, by nie zostać przyćmionym przez giganta z Rockstar Games. Według najnowszych doniesień Jeffa Grubba z Giant Bomb, nowa odsłona serii Fable również podąży za tym trendem.

Fable – “opóźnienie premiery”

W programie Game Mess Mornings Jeff Grubb poinformował, że ambitny projekt studia Playground Games został rzekomo „wewnętrznie opóźniony”. Choć Fable wciąż ma zadebiutować w 2026 roku, najbardziej prawdopodobnym terminem stał się obecnie grudzień. Głównym powodem tych zmian jest chęć znalezienia odpowiedniego „okna”, które pozwoli produkcji odnieść sukces komercyjny przed oraz po premierze GTA 6, zaplanowanej na 19 listopada. Microsoft najwyraźniej dąży do tego, by ich inne duże tytuły pojawiły się albo znacznie wcześniej, albo właśnie tuż po największym zamieszaniu związanym z premierą Rockstara.