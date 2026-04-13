Fable „wewnętrznie opóźnione”. Microsoft celuje w grudzień, by uniknąć cienia GTA 6

Mikołaj Berlik
2026/04/13 11:00
Nowa odsłona serii podporządkowuje się Rockstarowi.

Bieżący rok upływa pod znakiem wielkiego wyczekiwania na Grand Theft Auto 6, a inne studia deweloperskie wydają się układać swoje plany premier tak, by nie zostać przyćmionym przez giganta z Rockstar Games. Według najnowszych doniesień Jeffa Grubba z Giant Bomb, nowa odsłona serii Fable również podąży za tym trendem.

Fable
Fable

Fable – “opóźnienie premiery”

W programie Game Mess Mornings Jeff Grubb poinformował, że ambitny projekt studia Playground Games został rzekomo „wewnętrznie opóźniony”. Choć Fable wciąż ma zadebiutować w 2026 roku, najbardziej prawdopodobnym terminem stał się obecnie grudzień. Głównym powodem tych zmian jest chęć znalezienia odpowiedniego „okna”, które pozwoli produkcji odnieść sukces komercyjny przed oraz po premierze GTA 6, zaplanowanej na 19 listopada. Microsoft najwyraźniej dąży do tego, by ich inne duże tytuły pojawiły się albo znacznie wcześniej, albo właśnie tuż po największym zamieszaniu związanym z premierą Rockstara.

Sytuacja wydaje się o tyle ciekawa, że jeszcze niedawno Craig Duncan, szef Xbox Game Studios, sprawiał wrażenie niewzruszonego potencjalnym starciem z konkurencją. Twierdził, że jego zadaniem jest dbanie o to, co najlepsze dla ich własnych gier, niezależnie od ruchów innych wydawców.

Istnieje również opcja, że Microsoft całkowicie zrezygnuje z wydawania gry w tak gorącym okresie i zdecyduje się na premierę wczesnym 2027 roku. Oficjalne potwierdzenie tych planów prawdopodobnie usłyszymy podczas Xbox Games Showcase.

Nie jest to oczywiście jedyna premiera, która ma być podporządkowana GTA 6 oraz Rockstar Games. Dzisiaj informowaliśmy też m.in. o Call of Duty: Modern Warfare 4.

Źródło:https://gamingbolt.com/fable-internally-delayed-could-launch-in-december-to-avoid-gta-6-rumor

