W Marvel’s Wolverine bohater przemówi znanym głosem? Wpis aktora źródłem plotek

Na początku lutego jeden z branżowych insiderów ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery Marvel’s Wolverine. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne interesujące informacje związane ze wspomnianym tytułem. Tym razem źródłem plotek jest wpis jednego z aktorów, który powinien być dobrze znany prawdziwym fanom Wolverine’a. Niewykluczone bowiem, że główny bohater nadchodzącej produkcji studia Insomniac Games przemówi znanym głosem.

Steve Blum wystąpi w Marvel’s Wolverine?

Steve Blum – który udzielił głosu Wolverinowi w wielu projektach Marvela – opublikował jakiś czas temu nagranie na portalu społecznościowym Instagram. Na udostępnionym wideo aktor ubrany jest w strój do sesji motion capture i informuje o zakończeniu prac nad projektem, którym jest gra wideo. Blum podkreślił także, że nie może zdradzić więcej szczegółów, ponieważ obowiązuje go NDA.



Początkowo myślano, że Blum mówi o wydanej na początku grudnia grze Marvel’s Midnight Suns, w której również użyczył głosu Wolverinowi. Nagranie trafiło jednak do sieci po premierze wspomnianego tytułu, więc aktor mógłby już wówczas swobodnie mówić o swoim udziale w produkcji studia Firaxis Games i nie przejmować się umową o zachowaniu poufności.



Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Steve Blum brał udział w sesji motion capture do Marvel’s Wolverine od Insomniac Games. Oczywiście zarówno deweloperzy, jak i sam aktor nie odnieśli się do całej sytuacji. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na oficjalną prezentację obsady wspomnianej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Wolverine zmierza wyłącznie na konsolę PlayStation 5. Od momentu zapowiedzi gry, która miała miejsce we wrześniu 2021 roku, deweloperzy ze studia Insomniac Games nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami oraz materiałami ze wspomnianej produkcji. Sytuacja ta z pewnością nie ulegnie zmianie przed premierą Marvel’s Spider-Man 2, która zaplanowana jest na jesień bieżącego roku.