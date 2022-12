Już oficjalnie! Wiemy, kiedy zagramy w Marvel’s Spider-Man 2

Bez zbędnego owijania w bawełnę – PlayStation oficjalnie poinformowało, kiedy zadebiutuje gra Marvel’s Spider-Man 2. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze przecieki, o których informowaliśmy Was zaledwie parę dni temu. Sony najprawdopodobniej wyszło z założenia, że skoro mleko się rozlało, to nie ma co dłużej ukrywać tej informacji.

Premiera Marvel’s Spider-Man 2 jesienią przyszłego roku

Ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Marvel’s Spider-Man 2, ale wiemy, że w najnowszą odsłonę przygód słynnego superbohatera zagramy jesienią 2023 roku. Przypomnijmy, że wcześniejsze doniesienia sugerowały, że gra zadebiutuje latem. Fani będą musieli więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać nieco dłużej. Bądźcie dobrej myśli i pamiętajcie, że dodatkowy czas poświęcony na produkcję z pewnością wyjdzie tytułowi na dobre. Nie, nie patrzcie w stronę Duke Nukem Forever.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 powstaje wyłącznie z myślą o konsolach PlayStation 5. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.

