Kiedy premiera Marvel's Wolverine na PS5? Nowe informacje w przecieku

Po raz pierwszy o grze Marvel’s Wolverine usłyszeliśmy we wrześniu 2021 roku przy okazji zapowiedzi Marvel’s Spider-Man 2 . Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych konkretnych informacji czy też materiałów pochodzących z pierwszego tytułu, co z kolei sugerowało, że na premierę poczekamy jeszcze długo. Teraz jednak okazuje się, iż może być inaczej.

To zaskakujące, ale słyszałem o dwóch różnych terminach. Jednym z nich jest jesień 2024 roku, co byłoby super, ponieważ niedługo dostaniemy Spider-Mana 2. Jednak z tego, co wiem, rozważają [deweloperzy – dop. red.] też rok 2025 i brzmi to bardziej prawdopodobnie. Ale kto jak kto, Insomniac potrafiłoby dostarczyć dwa duże tytuły AAA w odstępie nieco ponad roku.