W Horizon Call of the Mountain wcielimy się w byłego członka Carja Cienia

W połowie miesiąca dowiedzieliśmy się, że Horizon Call of the Mountain – jeden z tytułów startowych dla PlayStation VR2 – nie będzie należeć do najtańszych produkcji. Tymczasem deweloperzy ze studia Guerrilla Games postanowili podzielić się kilkoma informacjami na temat głównego bohatera nadchodzącej produkcji w świecie Horizon. Okazuje się, że gracze będą mieli okazję wcielić się w mistrza wspinaczki i specjalistę od łucznictwa.

Twórcy dzielą się szczegółami na temat głównego bohatera gry Horizon Call of the Mountain

Zgodnie z przekazanymi informacjami, protagonistą gry Horizon Call of the Mountain będzie niejaki Ryas – szlachetnie urodzony członek plemienia Carja, który już w młodości stał się mistrzem wspinaczki. Podczas swojej przynależności do Carja Cienia stał się „zdolnym wojownikiem” i „łowcą maszyn”, biegle posługującym się łukiem.



O wyglądzie Ryasa wiadomo niewiele. Bohater zachował część sprzętu Carja Cienia, ale usunął z niego wszelkie znaki świadczące o przynależności do wspomnianej grupy. Bohater zdaje sobie sprawę, że jego mroczna przeszłość oraz czyny nie zostaną wybaczone, ale mimo to stara się odzyskać swój honor.



Trzeba przyznać, że opis Ryasa brzmi całkiem interesująco, a sama postać może pozwolić deweloperom naprawdę ciekawą historię. Graczom, którzy czekają na Horizon Call of the Mountain, nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne szczegóły dotyczące fabuły „zupełnie nowej przygody w świecie Horizon”.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Call of the Mountain – podobnie jak PlayStation VR2 – zadebiutuje na rynku 22 lutego 2023 roku.

