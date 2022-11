Gry na PS VR2 nie będą tanie? Horizon Call of the Mountain ma wysoką cenę

Na początku listopada Sony przedstawiło datę premiery PlayStation VR2 wraz z ceną urządzenia. Gogle wirtualnej rzeczywistości japońskiej firmy kosztują więcej, niż samo PlayStation 5, co z pewnością odstraszyło wielu potencjalnych klientów od zakupu. Dzisiaj poznaliśmy oficjalną polską cenę PS VR2, która wynosi 2999 zł lub w zestawie z Horizon Call of the Mountain za 3299 zł. Łatwo było więc obliczyć, że zakup samej gry to wydatek 299 zł i właśnie taka cena widnieje dla cyfrowej wersji gry w PlayStation Store.

Horizon Call of the Mountain – wysoka cena gry na PS VR2

Sony uruchomiło już przedsprzedaż gry, którą można nabyć w PS Store. Jeżeli ktokolwiek miał nadzieję, że przez wysoką cenę urządzenia, chociaż gry będą tańsze, to niestety mamy złą wiadomość. Cena Horizon Call of the Mountain nie musi być reprezentatywna dla większości tytułów przeznaczonych na PlayStation VR2. Warto pamiętać, że produkcja Firesprite i Guerrilla Games to wysokobudżetowa gra i zarazem tytuł startowy na gogle wirtualnej rzeczywistości. Możemy więc przypuszczać, że nie będzie to standard cenowy dla gier na PS VR2, choć z pewnością za największe tytuły będziemy musieli zapłacić niecałe 300 zł.