W EA dojdzie do masowych zwolnień? Nowi właściciele szukają milionowych oszczędności

Po niemal roku od pierwszego komunikatu Electronic Arts wreszcie zmieniło właściciela. Od teraz gigant z Kalifornii to ponownie firma prywatna.

EA należy już bowiem do Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, a także Silver Lake oraz Affinity Partners. Jakie niesie to za sobą konsekwencje?

Po przejęciu Electronic Arts zacznie zwalniać?

Na pewno finansowe. Przypomnijmy, że Electronic Arts przejęto za ogromną kwotę 55 miliardów dolarów, aczkolwiek w formie wykupu lewarowanego. W praktyce oznacza to, że nowi właściciele zapłacili w większości pieniędzmi, które uprzednio pożyczyli, dokładając do tego tylko część wkładu własnego. Zaciągnięty w ten sposób dług przechodzi na nabytą firmę, w efekcie czego dług EA wzrośnie do około 18 miliardów dolarów. Jakby tego było mało, ekipę z Kalifornii czekać będzie spłata dodatkowego 1,8 miliarda dolarów odsetek każdego roku. Do tego dochodzi też konieczność wypłaty akcjonariuszom 210 dolarów za każdą posiadaną akcję. Teoretycznie sama wydajność operacyjna powinna wystarczyć, by rzeczone odsetki pokryć.