Zaloguj się lub Zarejestruj

EA przesadziło? EA Sports FC 27 Ultimate Plus to najdroższa edycja gry w historii EA, a do tego ograniczona czasowo

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/23 19:50
0
0

Elelectronic Arts srogo wycenia EA Sports FC 27 w edycji Ultimate Plus, a do tego oferta jest ograniczona czasowo.

Electronic Arts oficjalnie zaprezentowało EA Sports FC 27, jednak w centrum uwagi znalazły się nie tyle nowości w rozgrywce, co ceny poszczególnych edycji gry. Największe emocje wzbudza nowa wersja Ultimate Plus, która stała się najdroższą pojedynczą edycją gry, jaką kiedykolwiek sprzedawało EA.

EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 Ultimate Plus to najdroższa edycja gry w historii EA

EA Sports FC 27 trafi na rynek w trzech wydaniach, ale to właśnie Ultimate Plus Edition wyróżnia się zarówno zawartością, jak i ceną. Edycja została wyceniona na 149,99 dolara, czyli ponad dwukrotnie więcej niż standardowa wersja gry, kosztująca 69,99 dolara. Aby uzasadnić tak wysoką cenę, Electronic Arts przygotowało szereg dodatkowych bonusów dla kupujących Ultimate Plus Edition, choć już pojawiają się pierwsze głosy, że to trochę za mało jak na taką kwotę. W skład pakietu wchodzą:

  • karta Ikony o ogólnej ocenie co najmniej 85 do Ultimate Team
  • Premium Pass obejmujący sezony od 1 do 5
  • nawet 7 dni wcześniejszego dostępu do gry
  • wybór zawodnika Hall of FUT
  • 10 000 FC Points, przekazywanych w ciągu pięciu miesięcy
  • dodatkowy slot Player Evo
  • dwa bonusy Double AXP
  • wyzwania dostępne w ramach przedsprzedaży
  • trzy karty Icons/Heroes
  • dodatkowe sloty do tworzenia wyzwań Manager Live
  • ulepszenie Player Evo do EA Sports FC 26

GramTV przedstawia:

Dla porównania, Deluxe Edition, która kosztuje o 50 dolarów mniej, oferuje jedynie Premium Pass na pierwszy sezon oraz 6000 FC Points rozłożonych na trzy miesiące. Jak podkreślają twórcy, pomiędzy obiema edycjami występują również inne różnice. Electronic Arts stosuje także ograniczenie czasowe dotyczące zakupu najdroższej wersji gry. Gracze mają czas jedynie do 31 sierpnia, aby zamówić Ultimate Plus Edition i otrzymać wszystkie dodatkowe bonusy. Po upływie tego terminu część zawartości nie będzie już dostępna, co ma zachęcić do wcześniejszego zakupu poprzez wykorzystanie efektu FOMO (Fear of Missing Out), czyli obawy przed utratą wyjątkowych nagród.

To rozwiązanie przypomina model zastosowany wcześniej przez Electronic Arts przy pakiecie MVP Bundle+ dla College Football 27 i Madden NFL 27. W tamtym przypadku za 150 dolarów gracze otrzymywali jednak dwie pełne gry, podczas gdy Ultimate Plus Edition oferuje w tej cenie wyłącznie EA Sports FC 27 wraz z dodatkowymi bonusami.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-sports-fc-27-ultimate-plus-is-the-most-expensive-game-in-eas-history/

Tagi:

News
Electronic Arts
cena
piłka nożna
krytyka
Sportowe
EA Sports FC 27
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112