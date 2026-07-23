EA przesadziło? EA Sports FC 27 Ultimate Plus to najdroższa edycja gry w historii EA, a do tego ograniczona czasowo

Elelectronic Arts srogo wycenia EA Sports FC 27 w edycji Ultimate Plus, a do tego oferta jest ograniczona czasowo.

Electronic Arts oficjalnie zaprezentowało EA Sports FC 27, jednak w centrum uwagi znalazły się nie tyle nowości w rozgrywce, co ceny poszczególnych edycji gry. Największe emocje wzbudza nowa wersja Ultimate Plus, która stała się najdroższą pojedynczą edycją gry, jaką kiedykolwiek sprzedawało EA.

EA Sports FC 27 Ultimate Plus to najdroższa edycja gry w historii EA

EA Sports FC 27 trafi na rynek w trzech wydaniach, ale to właśnie Ultimate Plus Edition wyróżnia się zarówno zawartością, jak i ceną. Edycja została wyceniona na 149,99 dolara, czyli ponad dwukrotnie więcej niż standardowa wersja gry, kosztująca 69,99 dolara. Aby uzasadnić tak wysoką cenę, Electronic Arts przygotowało szereg dodatkowych bonusów dla kupujących Ultimate Plus Edition, choć już pojawiają się pierwsze głosy, że to trochę za mało jak na taką kwotę. W skład pakietu wchodzą: