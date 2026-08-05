Stało się! Electronic Arts oficjalnie przejęte przez saudyjski fundusz za 55 miliardów dolarów

Stało się! Po 36 latach funkcjonowania jako spółka giełdowa Electronic Arts ponownie stało się firmą prywatną. Przejętą tym razem przez obcy kapitał.
Po wielu miesiącach przejęcie branżowego giganta stało się faktem. A wszystko za niebagatelną kwotę 55 miliardów dolarów.
Electronic Arts w rękach funduszu inwestycyjnego z Arabii Saudyjskiej
O nadchodzącym przejęciu Electronic Arts mowa była już od jesieni 2025 roku. To wtedy podpisano pierwsze dokumenty z Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, a także z Silver Lake oraz Affinity Partners. To właśnie te podmioty miały stać się nowymi właścicielami EA, ale zanim wszystko mogło zostać sfinalizowane, musiało dojść jeszcze do wielu procesów. Dopiero teraz, gdy uzyskano wszystkie wymagane prawne zgody oraz pokonano wszelkie przeszkody, przejęcie 2 miesiące później niż zakładano zaczęło obowiązywać. Od teraz gigant z Kalifornii znajduje się już w innych rękach – pytanie, co będzie to za sobą nieść?
Na pewno nie zmianę prezesa, bo tym pozostanie Andrew Wilson:
Ten moment stanowi wyraz uznania dla niezwykłych ludzi, których kreatywność, ambicja i pasja uczyniły z EA jedną z wiodących firm z branży rozrywki interaktywnej na świecie. Wchodzimy w ten nowy rozdział silni, mając partnerów, którzy dzielą naszą wizję i ambicje. Razem będziemy odważnie inwestować, przyspieszać innowacje i tworzyć kolejną generację gier oraz doświadczeń dla setek milionów graczy i fanów, którzy inspirują nas każdego dnia.
GramTV przedstawia:
W temacie przejęcia Electronic Arts wypowiedział się też Turqi Alnowaiser z saudyjskiego funduszu:
Ponieważ od ponad 5 lat byliśmy w firmie inwestorem mniejszościowym, głębokie zrozumienie unikalnej platformy EA, jej ogromnych globalnych marek sportowych i gamingowych oraz kultowych IP. Rozrywka i sport to kluczowe obszary strategicznego zainteresowania dla PIF i należą do najszybciej rozwijających się oraz ewoluujących sektorów na świecie. Razem, jako konsorcjum, posiadamy unikalną pozycję, by być długoterminowym partnerem dla zespołu zarządzającego EA w napędzaniu trwałego wzrostu oraz innowacji zarówno dla samego EA, jak i dla całej branży.
Wspomniane 55 miliardów dolarów oznacza, iż sprzedaż Electronic Arts to największy w historii wykup lewarowy – a więc dokonany głównie za pożyczone pieniądze z niewielkim wkładem własnym. W następstwie tego zadłużenie samego EA wzrośnie o 20 miliardów dolarów, które w kolejnych latach będą spłacane z zysków firmy.