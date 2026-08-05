Stało się! Electronic Arts oficjalnie przejęte przez saudyjski fundusz za 55 miliardów dolarów

Po wielu miesiącach przejęcie branżowego giganta stało się faktem. A wszystko za niebagatelną kwotę 55 miliardów dolarów.

Electronic Arts w rękach funduszu inwestycyjnego z Arabii Saudyjskiej

O nadchodzącym przejęciu Electronic Arts mowa była już od jesieni 2025 roku. To wtedy podpisano pierwsze dokumenty z Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, a także z Silver Lake oraz Affinity Partners. To właśnie te podmioty miały stać się nowymi właścicielami EA, ale zanim wszystko mogło zostać sfinalizowane, musiało dojść jeszcze do wielu procesów. Dopiero teraz, gdy uzyskano wszystkie wymagane prawne zgody oraz pokonano wszelkie przeszkody, przejęcie 2 miesiące później niż zakładano zaczęło obowiązywać. Od teraz gigant z Kalifornii znajduje się już w innych rękach – pytanie, co będzie to za sobą nieść?