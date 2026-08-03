Były deweloper EA ostrzega przed The Grounds. "Jeden z najgorszych projektów w mojej karierze"

Niedawno mieliśmy okazję, by nieco szerzej zapoznać się z EA Sports FC 27. Czyli nową odsłoną legendarnego piłkarskiego cyklu.
Ta przyniesie ze sobą jedną z większych w ostatnich latach nowości. Chociaż ta nie wszystkim przypadła do gustu.
The Grounds “obnaży” Electronic Arts?
Mowa tutaj o nowym komponencie społecznościowym EA Sports FC 27 o nazwie The Grounds, który dostępny będzie jedynie na PC i konsolach obecnej generacji. W praktyce ma być to miejsce, w którym będziemy mogli spędzać czas z innymi graczami, korzystając z mini gier czy opcji interaktywnych. Samo Electronic Arts mówi o miejscu, w którym ulica spotyka się ze stadionem. Otwarty tryb tego typu zapowiadano już wcześniej, ale dopiero niedawno pokazano go w praktyce. Odbiór społeczności był przy tym mieszany, chociaż to nic przy głosie jednego z byłych deweloperów EA Sports, który pracował nad nadchodzącą grą.
Renzo Barraza działał w EA przez 15 i pół roku. Nim odszedł jesienią 2025 roku, miał okazję popracować nad nowym trybem i jego wrażenia nie są najlepsze:
To był ostatni projekt, nad którym pracowałem w związku z FC, i uważam, że ten nowy tryb jeszcze bardziej obnaży firmę, ponieważ będzie odzwierciedleniem jej prawdziwej filozofii. Film pojawi się wkrótce, chłopaki. Chcę podzielić się tym, przez co przeszedłem, pracując nad jednym z najgorszych projektów, z jakimi miałem do czynienia w całej mojej karierze.
GramTV przedstawia:
O co chodzi w praktyce? Pozostaje czekać na zapowiadany film Barrazy – ten powinien rzucić więcej światła na zasadność zarzutów oraz na konkretne rzeczy, które są krytykowane przez byłego pracownika EA. Samo EA Sports FC 27 trafi na rynek 25 września 2026 roku, ukazując się równocześnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Tytuł dostępny będzie w różnych wersjach, a najdroższą z nich, Ultimate Plus, wyceniono aż na 639,90 zł.
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