Były deweloper EA ostrzega przed The Grounds. "Jeden z najgorszych projektów w mojej karierze"

Ta przyniesie ze sobą jedną z większych w ostatnich latach nowości. Chociaż ta nie wszystkim przypadła do gustu.

The Grounds “obnaży” Electronic Arts?

Mowa tutaj o nowym komponencie społecznościowym EA Sports FC 27 o nazwie The Grounds, który dostępny będzie jedynie na PC i konsolach obecnej generacji. W praktyce ma być to miejsce, w którym będziemy mogli spędzać czas z innymi graczami, korzystając z mini gier czy opcji interaktywnych. Samo Electronic Arts mówi o miejscu, w którym ulica spotyka się ze stadionem. Otwarty tryb tego typu zapowiadano już wcześniej, ale dopiero niedawno pokazano go w praktyce. Odbiór społeczności był przy tym mieszany, chociaż to nic przy głosie jednego z byłych deweloperów EA Sports, który pracował nad nadchodzącą grą.