To koniec Apex Legends. Dla części graczy nie ma już odwrotu

Electronic Arts ogłosiło kolejne wyłączenia swoich gier. Największą uwagę przykuwa jednak decyzja dotycząca Apex Legends, która zakończy życie jednej z wersji popularnego battle royale.
Choć Apex Legends wciąż pozostaje jedną z najważniejszych gier-usług Electronic Arts i już za kilka dni otrzyma 30. sezon zawartości, nie wszystkie wersje produkcji będą rozwijane dalej. Firma potwierdziła, że 4 sierpnia definitywnie zakończy działanie edycji przygotowanej z myślą o pierwszym Nintendo Switchu.
Respawn stawia na nowszy sprzęt dla Apex Legends
Decyzja nie jest dużym zaskoczeniem. Port na pierwszego Switcha zadebiutował w 2021 roku, jednak od początku zmagał się z problemami technicznymi i wyraźnie odstawał od wersji dostępnych na pozostałych platformach. Wraz z kolejnymi sezonami oraz rozwojem gry utrzymywanie tej edycji stało się dla Respawn Entertainment i EA coraz mniej opłacalne.
Nie oznacza to jednak końca Apex Legends na konsolach Nintendo. Gra pozostanie dostępna na Nintendo Switch 2, gdzie otrzymała znacznie lepiej zoptymalizowaną wersję. Dla posiadaczy nowej konsoli będzie to naturalna droga do dalszej zabawy, natomiast właściciele pierwszego Switcha po 4 sierpnia utracą dostęp do sieciowej rozgrywki.
GramTV przedstawia:
Przy okazji EA przypomniało również o kolejnych wyłączeniach swoich starszych tytułów. 31 sierpnia zakończą działalność serwery NHL 22 oraz NHL 23, a 11 września ten sam los spotka GRID Legends. W przypadku gier sportowych i wyścigowych to standardowa praktyka związana z końcem wsparcia dla starszych odsłon, choć tryby offline pozostaną dostępne.
Wszystko wskazuje na to, że Electronic Arts będzie kontynuowało porządkowanie swojego katalogu, koncentrując zasoby na nowszych produkcjach i aktywnie rozwijanych grach-usługach. W przypadku Apex Legends oznacza to wyraźne postawienie na mocniejszy sprzęt i dalszy rozwój gry na platformach nowej generacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!