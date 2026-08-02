To koniec Apex Legends. Dla części graczy nie ma już odwrotu

Choć Apex Legends wciąż pozostaje jedną z najważniejszych gier-usług Electronic Arts i już za kilka dni otrzyma 30. sezon zawartości, nie wszystkie wersje produkcji będą rozwijane dalej. Firma potwierdziła, że 4 sierpnia definitywnie zakończy działanie edycji przygotowanej z myślą o pierwszym Nintendo Switchu.

Respawn stawia na nowszy sprzęt dla Apex Legends

Decyzja nie jest dużym zaskoczeniem. Port na pierwszego Switcha zadebiutował w 2021 roku, jednak od początku zmagał się z problemami technicznymi i wyraźnie odstawał od wersji dostępnych na pozostałych platformach. Wraz z kolejnymi sezonami oraz rozwojem gry utrzymywanie tej edycji stało się dla Respawn Entertainment i EA coraz mniej opłacalne.