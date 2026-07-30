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Pracownicy EA tracili stanowiska, tymczasem zarząd dostał wielomilionowe premie

Maciej Petryszyn
2026/07/30 09:00
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Electronic Arts jako firma nie było bynajmniej wolne od zwolnień. A więc zmory branży w obecnych czasach.

Nie byłoby w tym zatem nic dziwnego, bo przecież wszyscy zwalniają. Tymczasem...

Electronic Arts
Electronic Arts

Zarząd Electronic Arts otrzymał premie

Serwis Eurogamer poinformował o zaskakującym rozwoju wypadków, powołując się przy tym na dane z raportu samego EA. Wynika z niego, iż Andrew Wilson, a więc obecny dyrektor generalny Electronic Arts, otrzymał na przestrzeni roku łączne wynagrodzenie na w wysokości 38 694 984 dolarów. Na tak niebagatelną sumę składać się miały zarówno pakiety akcji spółki, jak i wypłacane premie. Premie, które otrzymali również inni członkowie kadry menadżerskiej. I tak Stuart Canfield, dyrektor finansowy, zarobił 11,3 miliona dolarów. Z kolei Laura Miele, prezeska EA Entertainment, zyskała 13,7 miliona dolarów, natomiast Mala Singh, dyrektorka ds. pracowniczych wzbogaciła się o 8,3 miliona dolarów.

GramTV przedstawia:

To wszystko w okresie, gdy samo EA nie wahało się zwalniać swoich pracowników. I tak w marcu nieokreślona pod względem rozmiarów redukcja dotknęła tzw. Battlefield Studios, a konkretnie ekipy, jak Criterion, DICE, Ripple Effect oraz Motive Studios. Z kolei pod koniec czerwca pożegnano ludzi niepracujących na stanowiskach deweloperskich, a tych obecnych w działach rekrutacji, obsługi klienta, zaufania i bezpieczeństwa oraz IT z oddziałów w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach.

Tymczasem wspomniany wcześniej raport samego EA wskazuje, że wszystkie najważniejsze franczyzy osiągnęły postawione przed nimi cele. Battlefielda 6 został pozytywnie oceniony i stworzył sobie stabilną bazę użytkowników. Apex Legends skutecznie przeszło przez wszystkie kroki strategiczne. Skate we wczesnym dostępie przekroczyło ustalony pierwotnie próg liczby graczy. EA Sports American Football sprzedało się lepiej niż zakładano, a The Sims uruchomiło rynek dla twórców zawartości. No i EA Sports FC, które zrealizowało cel w kwestii wzrostu liczby graczy w określonych regionach. To wszystko z jednej strony było podstawą do premii dla zarządu, ale z drugiej nie uchroniło pracowników niższego szczebla przed zwolnieniami.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-ceo-bonuses-layoffs/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
Andrew Wilson
Laura Miele
dyrektor generalny
podwyżki
dyrektor
Stuart Canfield
Mala Singh
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:22
Silverburg napisał:

"Zoptymalizowali koszty", więc należały im się premie większe, niż oszczędności. To chyba oczywiste, że za to poświęcenie należały im się premie.

No nie do końca tak bo realnie taka "optymalizacja" zwraca się co miesiąc. Premie też raczej były zaplanowane. To nie jest coś o czym decydujesz z dnia na dzień. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:29

"Zoptymalizowali koszty", więc należały im się premie większe, niż oszczędności. To chyba oczywiste, że za to poświęcenie należały im się premie.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:12

Nic nowego. Jak banki wywołały krach w 2008 a potem rząd USA je wyratował dając im kupę pieniędzy to co zrobili? Wypłacili sobie premie :-)




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112