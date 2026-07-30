Pracownicy EA tracili stanowiska, tymczasem zarząd dostał wielomilionowe premie

Electronic Arts jako firma nie było bynajmniej wolne od zwolnień. A więc zmory branży w obecnych czasach.

Nie byłoby w tym zatem nic dziwnego, bo przecież wszyscy zwalniają. Tymczasem...

Zarząd Electronic Arts otrzymał premie

Serwis Eurogamer poinformował o zaskakującym rozwoju wypadków, powołując się przy tym na dane z raportu samego EA. Wynika z niego, iż Andrew Wilson, a więc obecny dyrektor generalny Electronic Arts, otrzymał na przestrzeni roku łączne wynagrodzenie na w wysokości 38 694 984 dolarów. Na tak niebagatelną sumę składać się miały zarówno pakiety akcji spółki, jak i wypłacane premie. Premie, które otrzymali również inni członkowie kadry menadżerskiej. I tak Stuart Canfield, dyrektor finansowy, zarobił 11,3 miliona dolarów. Z kolei Laura Miele, prezeska EA Entertainment, zyskała 13,7 miliona dolarów, natomiast Mala Singh, dyrektorka ds. pracowniczych wzbogaciła się o 8,3 miliona dolarów.