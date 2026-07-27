Na nowe Dragon Age będziemy czekać latami? Wszystkiemu ma być winna polityka EA

Niedawno informowaliśmy, że Electronic Arts miało traktować serię Dragon Age jak niechciane dziecko. Okazuje się jednak, że to nie koniec niepokojących wieści związanych ze wspomnianą marką. Mark Darrah, który w BioWare spędził 23 lata i pełnił funkcję producenta wykonawczego Dragon Age, nie spodziewa się, by w najbliższym czasie na rynku zadebiutowała nowa odsłona serii.

Nowe Dragon Age nie powstanie zbyt szybko? Mark Darrah przedstawia pesymistyczny scenariusz

Darrah w rozmowie z FRVR (dzięki VGC) stwierdził, że Dragon Age prawdopodobnie zostało odłożone na bok, ponieważ BioWare skupia się obecnie na nowym Mass Effect. Deweloper nie wyklucza jednak, że seria skierowana do fanów klimatów fantasy ostatecznie pozostanie w zawieszeniu przez dłuższy czas. Wszystkiemu ma być winne Electronic Arts i podejście firmy do przedstawiania pomysłów na nowe gry oparte na istniejących markach.