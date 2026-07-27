Na nowe Dragon Age będziemy czekać latami? Wszystkiemu ma być winna polityka EA

Mark Darrah nie ma dobrych wieści dla fanów serii BioWare.
Niedawno informowaliśmy, że Electronic Arts miało traktować serię Dragon Age jak niechciane dziecko. Okazuje się jednak, że to nie koniec niepokojących wieści związanych ze wspomnianą marką. Mark Darrah, który w BioWare spędził 23 lata i pełnił funkcję producenta wykonawczego Dragon Age, nie spodziewa się, by w najbliższym czasie na rynku zadebiutowała nowa odsłona serii.
Nowe Dragon Age nie powstanie zbyt szybko? Mark Darrah przedstawia pesymistyczny scenariusz
Darrah w rozmowie z FRVR (dzięki VGC) stwierdził, że Dragon Age prawdopodobnie zostało odłożone na bok, ponieważ BioWare skupia się obecnie na nowym Mass Effect. Deweloper nie wyklucza jednak, że seria skierowana do fanów klimatów fantasy ostatecznie pozostanie w zawieszeniu przez dłuższy czas. Wszystkiemu ma być winne Electronic Arts i podejście firmy do przedstawiania pomysłów na nowe gry oparte na istniejących markach.
Nie mam pojęcia, kto mógłby, chciałby, a nawet próbowałby zaproponować [nową grę z serii Dragon Age] w Electronic Arts. EA posiada przerażającą liczbę marek, które pozostają w stanie uśpienia. Słyszałem, że jeśli zdecydujesz się stworzyć [grę opartą na IP], to w chwili, gdy masz już zacząć, nagle znikąd pojawiają się trzy różne osoby, które uważają, że to one kontrolują tę markę i w zasadzie rozrywają cię na strzępy, przeżuwają i wypluwają – stwierdził Darrah.
Dlatego też deweloper uważa, że nową grę z serii Dragon Age mogłaby zaproponować jedynie firma BioWare. Niestety „problem polega na tym”, że Darrah nie widzi we wspomnianym studiu osób zainteresowanych stworzeniem kolejnej odsłony cyklu.
GramTV przedstawia:
Więc inną możliwością jest to, że ktoś inny w ramach organizacji Electronic Arts zdecyduje się zaproponować nową grę z serii Dragon Age. Gdyby spróbowali to zrobić, to spodziewam się, że ktoś z BioWare stałby się jedną z tych osób, które zaatakują i rozszarpią ich na kawałki. Podejrzewam, że to się nie wydarzy z wielu różnych powodów – stwierdził deweloper.