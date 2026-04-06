W branży gier powinny królować oryginalne produkcje. Aktor głosowy Ben Starr zabrał głos w sprawie przyszłości gier

Ben Starr: Oryginalne IP powinno rządzić w branży gier w 2026 roku.
Ben Starr, znany z ról głosowych w takich produkcjach jak Fortnite, Final Fantasy XVI, Hades 2 oraz Clair Obscur: Expedition 33, zabrał głos na temat przyszłości branży gier wideo i kierunku, w jakim jego zdaniem powinna się rozwijać. W dobie ciągłego wydawania remake’ów, remasterów oraz wałkowania w kółko tych samych serii, może to być całkiem rozsądny kierunek.
Ben Starr o przyszłości branży gier
Na początku tego roku, podczas panelu poświęconego Clair Obscur: Expedition 33 na wydarzeniu Emerald City Comic-Con, Ben Starr podkreślił, że branża powinna mocniej stawiać na nowe, oryginalne marki, zamiast ciągle wracać do sprawdzonych serii z przeszłości. Aktor został zapytany o to, w jakich franczyzach chciałby w przyszłości wystąpić. Ben Starr przyznał, że chętnie wziąłby udział w serii Legacy of Kain, jednak jednocześnie podkreślił znaczenie tworzenia nowych marek.
Byłem bardzo otwarty w kwestii tego, że chciałbym być częścią serii Legacy of Kain. Ale to panel o Clair Obscur: Expedition 33 i myślę, że powód, dla którego tu jesteśmy, jest prosty. W 2026 roku oryginalne IP powinno rządzić. Oczywiście chciałbym zagrać w Legacy of Kain ze względu na występy, które mnie inspirowały jako aktora. Ale uważam, że powinniśmy budować nowe marki, a nie ciągle oglądać się wstecz.
GramTV przedstawia:
Wypowiedź Starra wpisuje się w szerszy kontekst obecnej sytuacji w branży gier. Rok 2026 przynosi liczne wyzwania jak choćby zwolnienia pracowników, które stają się coraz częstsze, a koszty produkcji gier stale rosną. W takich warunkach wiele firm decyduje się na bezpieczne rozwiązania, stawiając na znane i sprawdzone marki. Mimo to, scena gier niezależnych nadal odnosi sukcesy, a nowe tytuły i bohaterowie zdobywają popularność wśród graczy. Clair Obscur: Expedition 33 zostało uznane za Grę Roku 2025 przez wiele redakcji branżowych, a także w oczach samych graczy, co dodatkowo wzmacnia argument Starra o sile oryginalnych projektów. Tytuł zdobył szerokie uznanie krytyków i ustanowił kilka rekordów związanych z pozytywnym odbiorem.
Wypowiedzi aktora idealnie wpisują się w rosnącą debatę o przyszłości branży, czy ta powinna dalej opierać się na znanych markach, czy może jednak odważniej inwestować w nowe pomysły. Pytanie tylko, które studia i wydawcy odważą się podjąć ryzyko, które być może przy nieudanym projekcie mogłoby nawet pogrążyć całą firmę.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!