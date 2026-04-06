W branży gier powinny królować oryginalne produkcje. Aktor głosowy Ben Starr zabrał głos w sprawie przyszłości gier

Ben Starr, znany z ról głosowych w takich produkcjach jak Fortnite, Final Fantasy XVI, Hades 2 oraz Clair Obscur: Expedition 33, zabrał głos na temat przyszłości branży gier wideo i kierunku, w jakim jego zdaniem powinna się rozwijać. W dobie ciągłego wydawania remake’ów, remasterów oraz wałkowania w kółko tych samych serii, może to być całkiem rozsądny kierunek.

Ben Starr o przyszłości branży gier

Na początku tego roku, podczas panelu poświęconego Clair Obscur: Expedition 33 na wydarzeniu Emerald City Comic-Con, Ben Starr podkreślił, że branża powinna mocniej stawiać na nowe, oryginalne marki, zamiast ciągle wracać do sprawdzonych serii z przeszłości. Aktor został zapytany o to, w jakich franczyzach chciałby w przyszłości wystąpić. Ben Starr przyznał, że chętnie wziąłby udział w serii Legacy of Kain, jednak jednocześnie podkreślił znaczenie tworzenia nowych marek.