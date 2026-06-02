Tomb Raider: Legacy of Atlantis w nowych screenach. Znamy datę premiery i szczegóły różnych wydań? (Aktualizacja)

W sklepie PlayStation pojawiły się nowe screeny z oczekiwanej gry Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Aktualizacja: Do sieci trafiły nowe informacje o Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Według przecieków gra ukaże się jednak nie w tym roku, ale 10 lutego 2027 roku. Tytuł doczeka się dwóch wersji: Standardowej i Deluxe. Ta druga zaoferuje 48-godzinny wcześniejszy dostęp oraz dodatkowy strój oraz fabularne DLC. Do obu wersji dodawane jest także strój dla Lary Croft znany z Tomb Raidera z 2013 roku, o ile złożycie zamówienie przedpremierowe. Wydanie standardowe kosztuje 59,99 dolarów, zaś Deluxe 69,99 dolarów w wersji na Steam. Wczytywanie ramki mediów.

Oryginalna wiadomość: W PlayStation Store pojawiły się nowe materiały z Tomb Raider: Legacy of Atlantis, dzięki którym gracze mogą jeszcze lepiej przyjrzeć się nadchodzącemu powrotowi jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek w historii gier. Na karcie produkcji opublikowano kilka nowych screenów prezentujących zarówno Larę Croft, jak i lokacje oraz elementy rozgrywki. Tomb Raider: Legacy of Atlantis – w PlayStation Store pojawiły się nowe screeny Udostępnione materały pokazują między innymi bohaterkę przemierzającą górzyste tereny, eksplorującą starożytne konstrukcje pełne mechanizmów i pułapek oraz wykonującą widowiskowe skoki nad przepaściami. Nie zabrakło także ujęcia prezentującego klasyczny wizerunek Lary z dwoma pistoletami. Materiały pozwalają przyjrzeć się poziomowi detali przygotowanemu na silniku Unreal Engine 5 i potwierdzają, że twórcy stawiają na połączenie nowoczesnej oprawy z klimatem pierwszych odsłon serii.

GramTV przedstawia:

Tomb Raider: Legacy of Atlantis jest przygotowywany przez Crystal Dynamics we współpracy z Flying Wild Hog. Produkcja stanowi pełnoprawne odświeżenie pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. Gracze ponownie wcielą się w Larę Croft i wyruszą na poszukiwanie fragmentów artefaktu Scion, odwiedzając między innymi Peru, Grecję, Egipt oraz tajemniczą wyspę związaną z legendą Atlantydy. Twórcy zapowiadają gruntownie unowocześnioną oprawę wizualną, współczesne rozwiązania gameplayowe oraz nowe elementy fabularne i mechaniki, które mają wzbogacić oryginalną przygodę, jednocześnie zachowując jej charakter i atmosferę. Przypomnijmy, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis nie ma dokładnej daty premiery. Wiadomo jedynie, że gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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