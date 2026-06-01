Fallout 3 Remastered na Unreal Engine 5.7. Fanowskie odświeżenie otrzymało wersję demo

Może w przyszłości projekt zostanie doprowadzony do lepszego stanu.

Choć Bethesda nie zapowiedziała jeszcze oficjalnego odświeżenia Fallouta 3, jeden z fanów postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. YouTuber Julian Uccetta pracuje obecnie nad projektem, którego celem jest przeniesienie kultowego RPG do silnika Unreal Engine 5.7, zachowując przy tym oryginalną zawartość gry. Fallout 3 – fan stworzył swój własny remaster na najnowszej wersji Unreal Engine 5 Twórca opublikował siedmiominutowy materiał prezentujący aktualny stan prac. Projekt znajduje się jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jednak już teraz pozwala zobaczyć, jak postapokaliptyczne pustkowia z Fallouta 3 prezentują się z wykorzystaniem nowoczesnego systemu oświetlenia Unreal Engine 5.7.

Co istotne, przedsięwzięcie nie zakłada przebudowy modeli postaci, tekstur ani innych elementów graficznych. Głównym celem jest przeniesienie gry na nowy silnik i wykorzystanie jego możliwości technologicznych, przede wszystkim w zakresie oświetlenia oraz renderowania scen. To podejście może szczególnie przypaść do gustu graczom, którzy od lat marzą o bardziej współczesnej oprawie, ale bez ingerowania w oryginalny charakter produkcji. Mimo że nad projektem pracuje jedna osoba, obecny postęp robi duże wrażenie. Na udostępnionym nagraniu można zobaczyć działające mechaniki rozgrywki. Gracz korzysta z Pip Boya, wchodzi w interakcje z otoczeniem, otwiera drzwi oraz przeszukuje znalezione przedmioty. Wszystko wskazuje na to, że fanowskie odświeżenie Fallouta 3 znajduje się na bardziej zaawansowanym etapie niż podobne projekty związane z The Elder Scrolls III: Morrowind czy The Elder Scrolls V: Skyrim tworzone w Unreal Engine 5.

Za realizację projektu odpowiada opracowywany przez Uccettę system wtyczek o nazwie Gamebryo Unreal. Narzędzie ma umożliwiać stosunkowo łatwe przenoszenie starszych gier Bethesdy korzystających z technologii Gamebryo do Unreal Engine. Wśród wspieranych tytułów mają znaleźć się między innymi The Elder Scrolls III: Morrowind, Fallout: New Vegas, a w przyszłości także The Elder Scrolls V: Skyrim oraz Fallout 4. Proces ma ograniczać się do wskazania lokalizacji plików gry, po czym projekt zostanie automatycznie zaimportowany do nowego silnika. Osoby zainteresowane sprawdzeniem efektów prac już teraz mogą pobrać testową wersję projektu. Dostęp do niej nie jest jednak darmowy. Kompilacja została udostępniona za pośrednictwem serwisu Ko-fi i wymaga przekazania darowizny. Twórca nie wyklucza jednak, że w przyszłości pojawi się również bezpłatna, publiczna wersja demonstracyjna.

