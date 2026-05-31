GTA 6 może mieć problem. Weteran serii zwraca uwagę na zaskakującą przeszkodę

Aktor znany z roli Lestera w GTA 5 uważa, że Rockstar stoi dziś przed trudniejszym zadaniem niż kiedykolwiek wcześniej. Powód może zaskoczyć fanów serii.
Grand Theft Auto od lat słynie z ostrej satyry wymierzonej w amerykańską kulturę, politykę i media. Zdaniem jednego z weteranów serii właśnie ten element może okazać się dla GTA 6 większym wyzwaniem niż stworzenie ogromnego świata czy rozbudowanej fabuły. To co dzieje się na świecie wpływa na grę i nieco krępuje ręce twórcom.
Nowe GTA już nie będzie satyrą?
O swoich obawach opowiedział Jay Klaitz, aktor, który użyczył głosu i ruchów Lesterowi Crestowi w GTA 5 oraz GTA Online. To właśnie Lester pomagał Michaelowi, Franklinowi i Trevorowi organizować najbardziej spektakularne napady w grze, stając się jedną z najpopularniejszych postaci drugoplanowych w historii marki. W rozmowie z Eldorado.gg aktor stwierdził, że rzeczywistość w ostatnich latach stała się tak absurdalna, że Rockstar może mieć problem z jej skutecznym sparodiowaniem.
To, co jeszcze niedawno wydawało się kompletnie szalone i nierealne, dziś wygląda jak zwykły dzień. Być może GTA 6 nie będzie w stanie wywołać takiego samego efektu jak poprzednie części – zauważył Klaitz.
Nie oznacza to jednak, że aktor przewiduje porażkę gry. Wręcz przeciwnie. Jego zdaniem GTA 6 i tak będzie gigantycznym wydarzeniem kulturowym, nawet jeśli trudniej będzie mu szokować graczy tak skutecznie jak GTA 5 w 2013 roku.
Co ciekawe, podobne wątpliwości wyrażał już wcześniej Dan Houser, współzałożyciel Rockstar Games i jeden z głównych scenarzystów serii. W wywiadzie z 2018 roku przyznał, że nie chciałby wydawać GTA 6 w trakcie prezydentury Donalda Trumpa. Obawiał się bowiem, że wszelkie satyryczne komentarze przygotowane przez twórców mogłyby zestarzeć się niemal natychmiast pod wpływem szybko zmieniających się wydarzeń politycznych.
Dziś sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że GTA 6 będzie pierwszą główną odsłoną serii stworzoną bez udziału Housera, który odszedł z Rockstar Games w 2020 roku. Wielu fanów zastanawia się więc, czy studio zachowa charakterystyczny styl humoru i społecznej satyry, z którego słynęły poprzednie części.
Sam Klaitz nie zdradził przy okazji, czy pojawi się w GTA 6. Aktor od lat jest zasypywany pytaniami na ten temat, ale konsekwentnie odmawia komentarza. Rockstar również nie ujawnił jeszcze pełnej obsady gry, choć znamy już nazwiska części bohaterów.