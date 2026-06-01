Ten serial zaskoczył widzów jednym z najbardziej szalonych zwrotów akcji ostatnich lat. Wraca z nowym sezonem

Apple pokazało zwiastun drugiego sezonu Sugar. Twórcy nie zamierzają jednak przypominać widzom o tajemnicy, która dwa lata temu wywróciła całą serię do góry nogami.

Nowy sezon zadebiutuje 19 czerwca i ponownie zabierze widzów do Los Angeles. Główny bohater będzie prowadził śledztwo dotyczące zaginionego brata obiecującego boksera. Z czasem sprawa ma przerodzić się w znacznie większą intrygę obejmującą całe miasto.

Na pierwszy rzut oka zwiastun sugeruje, że otrzymamy kolejną historię w klimacie klasycznego kryminału noir. Są eleganckie garnitury, zabytkowy Chevrolet Corvette z lat 60. i detektyw przemierzający ulice Los Angeles. Twórcy bardzo ostrożnie podchodzą jednak do elementu, który sprawił, że o serialu zrobiło się głośno dwa lata temu. Mowa oczywiście o szokującym zwrocie akcji z pierwszego sezonu, który sprawił, że serial wszedł w ramy… science fiction.

Uwaga na spoilery dotyczące pierwszej serii. Pod koniec szóstego odcinka pierwszego sezonu widzowie dowiedzieli się, że John Sugar nie jest zwykłym człowiekiem. Okazało się, że bohater grany przez Farrella jest kosmitą, który ukrywa swoją prawdziwą naturę podczas pobytu na Ziemi. Odkrycie to całkowicie zmieniło sposób postrzegania wcześniejszych wydarzeń i podzieliło widzów na zachwyconych oraz zaskoczonych takim kierunkiem fabuły.