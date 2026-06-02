24 lata temu HBO stworzyło telewizyjne arcydzieło. Do dziś trudno je przebić

2 czerwca 2002 roku na antenie HBO zadebiutował serial Prawo ulicy (The Wire). Od premiery jednej z najważniejszych produkcji w historii telewizji minęły już 24 lata, a dzieło stworzone przez Davida Simona wciąż regularnie pojawia się na listach najlepszych seriali wszech czasów. Dla wielu krytyków i widzów Prawo ulicy pozostaje wręcz największym osiągnięciem HBO. Obok takich tytułów jak Rodzina Soprano, Gra o tron czy Sześć stóp pod ziemią tworzy kanon produkcji, które na zawsze zmieniły sposób opowiadania historii w telewizji.

24 lata temu zadebiutowało Prawo ulicy

Twórcą serialu był David Simon, były dziennikarz zajmujący się tematyką kryminalną w Baltimore. Wspólnie z byłym policjantem i nauczycielem Edem Burnsem postanowił stworzyć realistyczny obraz funkcjonowania amerykańskiego miasta, pokazując zarówno świat przestępców, jak i policji, polityków, nauczycieli czy dziennikarzy. To właśnie ten dokumentalny wręcz realizm stał się znakiem rozpoznawczym serialu. Zamiast prostego podziału na dobrych i złych, Prawo ulicy prezentowało skomplikowany system zależności społecznych, w którym niemal każdy bohater był jednocześnie ofiarą i uczestnikiem większego mechanizmu.