24 lata temu HBO stworzyło telewizyjne arcydzieło. Do dziś trudno je przebić

2 czerwca 2002 roku na antenie HBO zadebiutował serial Prawo ulicy (The Wire). Od premiery jednej z najważniejszych produkcji w historii telewizji minęły już 24 lata, a dzieło stworzone przez Davida Simona wciąż regularnie pojawia się na listach najlepszych seriali wszech czasów. Dla wielu krytyków i widzów Prawo ulicy pozostaje wręcz największym osiągnięciem HBO. Obok takich tytułów jak Rodzina Soprano, Gra o tron czy Sześć stóp pod ziemią tworzy kanon produkcji, które na zawsze zmieniły sposób opowiadania historii w telewizji.
24 lata temu zadebiutowało Prawo ulicy
Twórcą serialu był David Simon, były dziennikarz zajmujący się tematyką kryminalną w Baltimore. Wspólnie z byłym policjantem i nauczycielem Edem Burnsem postanowił stworzyć realistyczny obraz funkcjonowania amerykańskiego miasta, pokazując zarówno świat przestępców, jak i policji, polityków, nauczycieli czy dziennikarzy. To właśnie ten dokumentalny wręcz realizm stał się znakiem rozpoznawczym serialu. Zamiast prostego podziału na dobrych i złych, Prawo ulicy prezentowało skomplikowany system zależności społecznych, w którym niemal każdy bohater był jednocześnie ofiarą i uczestnikiem większego mechanizmu.
Serial doczekał się pięciu sezonów i łącznie 60 odcinków emitowanych w latach 2002–2008. Każda seria skupiała się na innym aspekcie życia Baltimore. Pierwszy sezon opowiadał o wojnie policji z handlarzami narkotyków, kolejne koncentrowały się między innymi na funkcjonowaniu portów, polityce miejskiej, systemie edukacji oraz mediach. W obsadzie znaleźli się między innymi Dominic West, Idris Elba, Michael K. Williams, Lance Reddick oraz Michael B. Jordan. Szczególnie Elba i Jordan należą dziś do największych gwiazd Hollywood, a Prawo ulicy było dla nich jednym z pierwszych ważnych kroków w karierze.
Co ciekawe, w czasie emisji serial nie zdobył tak wielu nagród, jak można by się spodziewać. Produkcja była wielokrotnie nominowana, ale przez lata pozostawała nieco niedoceniona przez najważniejsze branżowe gale. Jej prawdziwa legenda narodziła się dopiero po zakończeniu emisji, gdy kolejne pokolenia widzów odkrywały serial na płytach DVD i platformach streamingowych.
Dziś Prawo ulicy regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych seriali wszech czasów publikowanych przez media branżowe i krytyków. Wielu twórców współczesnych produkcji kryminalnych wskazuje je jako jedno z najważniejszych źródeł inspiracji. Po 24 latach od premiery serial Davida Simona wciąż pozostaje wyjątkowym przykładem telewizji ambitnej, bezkompromisowej i niezwykle aktualnej.
