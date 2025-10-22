Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zawiodło. Gracze nie kryją frustracji po premierze

Premiera na Steamie spotkała się z mieszanymi recenzjami.
Gra Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w końcu trafiła na rynek 21 października 2025 roku. Tytuł ten, opracowany przez The Chinese Room i wydany przez Paradox Interactive, borykał się z poważnymi problemami na długo przed swoim oficjalnym debiutem. Dodatkowo, na zaledwie dwa miesiące przed premierą, ogłoszono kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu dwóch klas postaci za dodatkową opłatą premium, co natychmiast wywołało powszechne oburzenie w społeczności, ostatecznie zmuszając deweloperów do wycofania się z tego pomysłu.
Bloodlines 2 rozczarowuje fanów. Oceny i opinie mówią same za siebie
Odbiór Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jest daleki od entuzjastycznego. Produkcja otrzymała średnią ocen na poziomie 65/100 w serwisie Metacritic. Reakcja społeczności graczy, którzy w końcu otrzymali produkt do rąk własnych, nie poprawiła ogólnego, słabego wrażenia.
Na platformie Steam odbiór klasyfikowany jest bowiem jako „mieszany”. Jedynie 56% z ponad 2 tysięcy opinii jest pozytywnych. Wśród licznych zastrzeżeń, gracze wskazują na fundamentalny brak głębokich i znaczących mechanik, które powinny cechować produkcję RPG. Krytykowane są między innymi mocno okrojone drzewko umiejętności oraz całkowity brak systemu ekwipunku. Gracze wskazują również na brak suwaka pola widzenia czy brak możliwości wyłączenia rozmycia w ruchu.
Jako wampir starszej krwi przedzieraj się przez współczesne Seattle na skraju otwartej wojny. Spotykaj graczy u władzy, szukaj sojuszy i zdecyduj, kto będzie rządził i jak będzie wyglądało to miasto.
Trzyfrontowe oblężenie Seattle, brak władcy na dworze wampirów i przebudzony starszy skonfliktowany z głosem we własnej głowie – wszystko to znajdziesz w grze studia The Chinese Room, laureata nagrody BAFTA. – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ukazało się 21 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.