Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zawiodło. Gracze nie kryją frustracji po premierze

Gra Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w końcu trafiła na rynek 21 października 2025 roku. Tytuł ten, opracowany przez The Chinese Room i wydany przez Paradox Interactive, borykał się z poważnymi problemami na długo przed swoim oficjalnym debiutem. Dodatkowo, na zaledwie dwa miesiące przed premierą, ogłoszono kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu dwóch klas postaci za dodatkową opłatą premium, co natychmiast wywołało powszechne oburzenie w społeczności, ostatecznie zmuszając deweloperów do wycofania się z tego pomysłu.

Bloodlines 2 rozczarowuje fanów. Oceny i opinie mówią same za siebie

Odbiór Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jest daleki od entuzjastycznego. Produkcja otrzymała średnią ocen na poziomie 65/100 w serwisie Metacritic. Reakcja społeczności graczy, którzy w końcu otrzymali produkt do rąk własnych, nie poprawiła ogólnego, słabego wrażenia.