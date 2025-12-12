Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Popularny tytuł znowu do odebrania w prezencie

Radosław Krajewski
2025/12/12 17:00
0
0

Produkcja raz jeszcze została udostępniona bez żadnych opłat.

Niestety tym razem z darmowej promocji nie skorzysta zbyt wielu graczy. Przez najbliższy tydzień na Steam trwa oferta na darmowe Black Desert. Gra wielokrotnie była już rozdawana za darmo i właśnie promocja powróciła, aby kolejni gracze mieli okazję zdobyć ten tytuł bez żadnych opłat. To jednak dobra okazja, aby dołączyć do zabawy w tego MMORPG, jako że obecnie trwa zimowe wydarzenie pełne atrakcji i niespodzianek dla graczy.

Steam
Steam

Black Desert regularnie rozdawane jest graczom na Steamie i co pół roku grę można przypisać do swojej biblioteki bez żadnych opłat. Oferta skierowana jest więc do wąskiej grupy osób, które jeszcze nie miały okazji odebrać tej produkcji lub wcześniej przegapiły promocje. Warto więc nadrobić te zaległości i zdobyć popularnego MMORPG-a.

Black Desert to gra, która testuje granice gatunku MMORPG. Dzięki zastosowaniu zremasterowanej grafiki i dźwięku. Czekają na Ciebie ekscytujące walki i oblężenia, eksploracja, handel, wędkarstwo, trening, alchemia, gotowanie, zbieractwo, polowania i wiele więcej w ogromnym otwartym świecie.

Rozległy, zapierający dech w piersiach otwarty świat MMORPG stworzony na autorskim silniku Pearl Abyss.

Doświadcz niesamowitego poziomu personalizacji. Od wzrostu, tułowia, twarzy i tekstury skóry po mikroskopijne detale – jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia!

Stwórz unikalną postać, dokładnie taką, jaką zawsze chciałeś, w świecie Black Desert.

Poznaj innowacyjny system walki, jakiego nie znajdziesz w żadnym innym MMORPG.

Potrzeba wykazania się refleksem i precyzyjnego sterowania sprawi, że gra pochłonie Cię bez reszty. Ekscytujące komendy i kombinacje ciosów nie pozwolą Ci się nudzić ani przez chwilę – czytamy w opisie gry.

Black Desert za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Black Desert, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 18 grudnia do godziny 09:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gg.deals/freebie/black-desert-is-free-to-keep-on-steam-for-a-limited-time-again/

Tagi:

Steam
Valve
premiera
promocja
MMORPG
darmowe gry
oferta
za darmo
Valve Software
prezent
Pearl Abyss
Black Desert
okazja
gry za darmo
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112