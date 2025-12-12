Kolejna darmowa gra na Steam. Popularny tytuł znowu do odebrania w prezencie

Niestety tym razem z darmowej promocji nie skorzysta zbyt wielu graczy. Przez najbliższy tydzień na Steam trwa oferta na darmowe Black Desert. Gra wielokrotnie była już rozdawana za darmo i właśnie promocja powróciła, aby kolejni gracze mieli okazję zdobyć ten tytuł bez żadnych opłat. To jednak dobra okazja, aby dołączyć do zabawy w tego MMORPG, jako że obecnie trwa zimowe wydarzenie pełne atrakcji i niespodzianek dla graczy.

Black Desert regularnie rozdawane jest graczom na Steamie i co pół roku grę można przypisać do swojej biblioteki bez żadnych opłat. Oferta skierowana jest więc do wąskiej grupy osób, które jeszcze nie miały okazji odebrać tej produkcji lub wcześniej przegapiły promocje. Warto więc nadrobić te zaległości i zdobyć popularnego MMORPG-a.

Black Desert to gra, która testuje granice gatunku MMORPG. Dzięki zastosowaniu zremasterowanej grafiki i dźwięku. Czekają na Ciebie ekscytujące walki i oblężenia, eksploracja, handel, wędkarstwo, trening, alchemia, gotowanie, zbieractwo, polowania i wiele więcej w ogromnym otwartym świecie. Rozległy, zapierający dech w piersiach otwarty świat MMORPG stworzony na autorskim silniku Pearl Abyss. Doświadcz niesamowitego poziomu personalizacji. Od wzrostu, tułowia, twarzy i tekstury skóry po mikroskopijne detale – jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Stwórz unikalną postać, dokładnie taką, jaką zawsze chciałeś, w świecie Black Desert. Poznaj innowacyjny system walki, jakiego nie znajdziesz w żadnym innym MMORPG. Potrzeba wykazania się refleksem i precyzyjnego sterowania sprawi, że gra pochłonie Cię bez reszty. Ekscytujące komendy i kombinacje ciosów nie pozwolą Ci się nudzić ani przez chwilę – czytamy w opisie gry.

Black Desert za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Black Desert, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 18 grudnia do godziny 09:00 czasu polskiego.