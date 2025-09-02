Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z ujawnionym czasem gry. Twórcy dzielą się informacjami

Nie zabrakło też dodatkowych informacji związanych z jedną z postaci.

Wprowadziliśmy dość dużą zmianę na późnym etapie. Mieliśmy sporo dodatkowej fabuły, którą chcieliśmy opowiedzieć, i jednocześnie chcieliśmy wprowadzić klan Malkavian. I nagle pojawił się pomysł: a co, jeśli Malkavian to głos w głowie Phyre? Nagle wszystko zaczęło się układać. Okazało się, że zestawienie starego wampira, który w dużej mierze utracił swoją człowieczość i nie potrafi już nawiązywać więzi z ludźmi, z Fabianem – zafascynowanym ludźmi i zainteresowanym tym, jak działa świat – stworzyło świetny kontrast. To zadziałało, zwłaszcza gdy doszła do tego znakomita interpretacja aktorska. Nagle Fabian ożył, a my pomyśleliśmy: „tak, to właściwy kierunek”. Była to dość późna i zarazem odważna zmiana ze strony Paradoxu, ale powiedzieli: „macie rację, musimy to zmienić, poświęćmy na to czas”. I jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. – wyjaśnił Ian Thomas.