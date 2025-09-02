Zaloguj się lub Zarejestruj

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z ujawnionym czasem gry. Twórcy dzielą się informacjami

Patrycja Pietrowska
2025/09/02 15:30
0
0

Gamescom 2025 przyniósł istotne wieści o Bloodlines 2.

Podczas Gamescom 2025 Opening Night Live poznaliśmy datę premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Od tego czasu pojawiły się też pewne kontrowersje związane z decyzją Paradoxu. Redakcja WCCFtech miała okazję porozmawiać z twórcami na temat nadchodzącej produkcji.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 z nowymi szczegółami. Twórcy zdradzili przewidywany czas rozgrywki

W trakcie Gamescom 2025 deweloperzy z The Chinese Room ujawnili istotne informacje dotyczące Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Dowiedzieliśmy się między innymi, jaki czas gry przewidują twórcy. Jak podał Jey Hicks, rozgrywka powinna zająć około 20-25 godzin, lub 40 godzin w przypadku pełnego ukończenia gry.

Nie mogę podać dokładnych liczb, ponieważ wciąż staramy się ustalić, jak długi będzie finalnie czas rozgrywki – dodaliśmy ostatnio sporo nowej zawartości. Obecnie szacujemy, że szybcy gracze, którzy nie angażują się w dodatkowe aktywności, spędzą w grze około 20–25 godzin. Natomiast ci, którzy będą dążyć do pełnego ukończenia, mogą liczyć nawet na około 40 godzin zabawy. – przekazał Jey Hicks.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło też dodatkowych informacji związanych z jedną z postaci.

Wprowadziliśmy dość dużą zmianę na późnym etapie. Mieliśmy sporo dodatkowej fabuły, którą chcieliśmy opowiedzieć, i jednocześnie chcieliśmy wprowadzić klan Malkavian. I nagle pojawił się pomysł: a co, jeśli Malkavian to głos w głowie Phyre? Nagle wszystko zaczęło się układać. Okazało się, że zestawienie starego wampira, który w dużej mierze utracił swoją człowieczość i nie potrafi już nawiązywać więzi z ludźmi, z Fabianem – zafascynowanym ludźmi i zainteresowanym tym, jak działa świat – stworzyło świetny kontrast. To zadziałało, zwłaszcza gdy doszła do tego znakomita interpretacja aktorska. Nagle Fabian ożył, a my pomyśleliśmy: „tak, to właściwy kierunek”. Była to dość późna i zarazem odważna zmiana ze strony Paradoxu, ale powiedzieli: „macie rację, musimy to zmienić, poświęćmy na to czas”. I jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. – wyjaśnił Ian Thomas.

Deweloperzy zgodzili się również, że decyzja o opóźnieniu premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 była „absolutnie słuszna”. Przypomnijmy, że gra ukaże się 21 października.

Źródło:https://wccftech.com/bloodlines-2-can-last-up-to-40-hours/

Tagi:

News
RPG
Paradox Interactive
długość rozgrywki
czas gry
The Chinese Room
wampiry
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
czas trwania
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112