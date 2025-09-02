Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z ujawnionym czasem gry. Twórcy dzielą się informacjami

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 z nowymi szczegółami. Twórcy zdradzili przewidywany czas rozgrywki
W trakcie Gamescom 2025 deweloperzy z The Chinese Room ujawnili istotne informacje dotyczące Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Dowiedzieliśmy się między innymi, jaki czas gry przewidują twórcy. Jak podał Jey Hicks, rozgrywka powinna zająć około 20-25 godzin, lub 40 godzin w przypadku pełnego ukończenia gry.
Nie mogę podać dokładnych liczb, ponieważ wciąż staramy się ustalić, jak długi będzie finalnie czas rozgrywki – dodaliśmy ostatnio sporo nowej zawartości. Obecnie szacujemy, że szybcy gracze, którzy nie angażują się w dodatkowe aktywności, spędzą w grze około 20–25 godzin. Natomiast ci, którzy będą dążyć do pełnego ukończenia, mogą liczyć nawet na około 40 godzin zabawy. – przekazał Jey Hicks.
Nie zabrakło też dodatkowych informacji związanych z jedną z postaci.
Wprowadziliśmy dość dużą zmianę na późnym etapie. Mieliśmy sporo dodatkowej fabuły, którą chcieliśmy opowiedzieć, i jednocześnie chcieliśmy wprowadzić klan Malkavian. I nagle pojawił się pomysł: a co, jeśli Malkavian to głos w głowie Phyre? Nagle wszystko zaczęło się układać. Okazało się, że zestawienie starego wampira, który w dużej mierze utracił swoją człowieczość i nie potrafi już nawiązywać więzi z ludźmi, z Fabianem – zafascynowanym ludźmi i zainteresowanym tym, jak działa świat – stworzyło świetny kontrast. To zadziałało, zwłaszcza gdy doszła do tego znakomita interpretacja aktorska. Nagle Fabian ożył, a my pomyśleliśmy: „tak, to właściwy kierunek”. Była to dość późna i zarazem odważna zmiana ze strony Paradoxu, ale powiedzieli: „macie rację, musimy to zmienić, poświęćmy na to czas”. I jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. – wyjaśnił Ian Thomas.
