Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 w końcu z datą premiery. Jest też nowy trailer

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie zabrało niespodzianek. Jedną z nich bez wątpienia był nowy zwiastun Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. To jednak nie koniec dobrych wieści, ponieważ w trackie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 ujawniono datę premiery kontynuacji kultowego RPG.
Data premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ujawniona na gamescom 2025
Zgodnie z przekazanymi informacjami Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zadebiutuje na rynku 21 października 2025 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki.
Wkrocz do Świata Mroku i zyskaj wysoką pozycję w wampirzej społeczności lub stań do niej w opozycji. Odkryj Seattle: miasto pełne intrygujących i groźnych postaci oraz frakcji, a także śmiertelników narażonych na działanie mocy, o których nie mają pojęcia. W tej kontynuacji kultowego klasyka twoje wybory, spiski i intrygi zadecydują o równowadze sił i o tym, co stanie się z miastem i jego mieszkańcami – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Za kontynuację kultowego RPG odpowiada studio The Chinese Room.