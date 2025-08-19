Zaloguj się lub Zarejestruj

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 w końcu z datą premiery. Jest też nowy trailer

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 21:50
Fani nie będą musieli czekać zbyt długo.

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie zabrało niespodzianek. Jedną z nich bez wątpienia był nowy zwiastun Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. To jednak nie koniec dobrych wieści, ponieważ w trackie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 ujawniono datę premiery kontynuacji kultowego RPG.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade Bloodlines 2

Data premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ujawniona na gamescom 2025

Zgodnie z przekazanymi informacjami Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zadebiutuje na rynku 21 października 2025 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki.

Wkrocz do Świata Mroku i zyskaj wysoką pozycję w wampirzej społeczności lub stań do niej w opozycji. Odkryj Seattle: miasto pełne intrygujących i groźnych postaci oraz frakcji, a także śmiertelników narażonych na działanie mocy, o których nie mają pojęcia. W tej kontynuacji kultowego klasyka twoje wybory, spiski i intrygi zadecydują o równowadze sił i o tym, co stanie się z miastem i jego mieszkańcami – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Za kontynuację kultowego RPG odpowiada studio The Chinese Room.

Źródło:https://youtu.be/LEsWEA7YWiw

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 22:00

Jako wieloletni mistrz gry Świata Mroku poziom mojego entuzjazmu można określi na 3/10. Ciekawe, czy zaprezentowane dyscypliny (taumaturgia i akceleracja) będzie miała ta sama postać, czy też będą różne do wyboru (jak w Coteries of New York). Coś czuję, że dopisek "Świat Mroku" jest tutaj po to, aby zwabić graczy ttrpg.




