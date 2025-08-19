Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 w końcu z datą premiery. Jest też nowy trailer

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie zabrało niespodzianek. Jedną z nich bez wątpienia był nowy zwiastun Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. To jednak nie koniec dobrych wieści, ponieważ w trackie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 ujawniono datę premiery kontynuacji kultowego RPG.

Data premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ujawniona na gamescom 2025

Zgodnie z przekazanymi informacjami Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zadebiutuje na rynku 21 października 2025 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki.