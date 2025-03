Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 z oknem premiery. Trochę jeszcze poczekamy

Obecnie skupiamy się na usuwaniu błędów oraz poprawie stabilności i wydajności, aby zapewnić Wam jak najlepsze wrażenia w dniu premiery. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ukaże się w październiku tego roku. W międzyczasie zachęcamy do dołączenia do naszego Discorda, gdzie możecie zadawać pytania i śledzić wiadomości – powiedział Marco Behrmann, producent wykonawczy gry.