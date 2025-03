Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 wkrótce z datą premiery? Wiele na to wskazuje

Jak zauważa redakcja PlayStation Universe, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zostało ocenione przez ESRB . Ku zaskoczeniu nikogo wspomniana organizacja zajmująca się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla gier komputerowych wydawanych w Ameryce Północnej wręczyła produkcji studia The Chinese Room kategorię M, a to oznacza, że tytuł będzie skierowany do osób powyżej 17. roku życia.

Na początku września 2023 roku Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zostało zapowiedziane na nowo . Wówczas dowiedzieliśmy się również, że gra trafiła w ręce deweloperów ze studia The Chinese Room. W sieci pojawiły się tymczasem informacja, która powinna zainteresować wszystkich graczy czekających na premierę kontynuacji kultowego RPG z 2004 roku.

ESRB informuje, że w kontynuacji kultowego RPG nie zabraknie wulgarnego języka, elementów gore, a także „szalonych” bitew, w których trakcie gracze będą korzystać zarówno z ataków wręcz, jak i wampirzych mocy . Warto dodać, że to nie pierwsza kategoria wiekowa dla produkcji The Chinese Room. W styczniu Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zostało bowiem ocenione przez koreańską organizację zajmującą się ocenianiem zawartości gier wideo.

Wygląda więc na to, że premiera Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 faktycznie zbliża się wielkimi krokami. Gry wideo zazwyczaj trafiają w ręce organów regulacyjnych w momencie, w którym prace nad danym tytułem zbliżają się ku końcowi. Niewykluczone, że deweloperzy ze studia The Chinese Room podzielą się wkrótce wyczekiwaną przez wielu fanów pierwszej części informacją.

Na koniec przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, za produkcję odpowiada The Chinese Room. Brytyjskie studio ma na swoim koncie m.in. takie tytuły jak Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture czy Still Wakes the Deep.