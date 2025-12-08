Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w dużej promocji na konsole. Gra taniej o 43%

Jako wampir starszej krwi przedzieraj się przez współczesne Seattle na skraju otwartej wojny. Spotykaj graczy u władzy, szukaj sojuszy i zdecyduj, kto będzie rządził i jak będzie wyglądało to miasto.

Trzyfrontowe oblężenie Seattle, brak władcy na dworze wampirów i przebudzony starszy skonfliktowany z głosem we własnej głowie – wszystko to znajdziesz w grze studia The Chinese Room, laureata nagrody BAFTA.

Krew podtrzymuje cię przy życiu i zasila twoje wampirze dyscypliny. Nocą musisz prześladować mieszkańców miasta i na nich żerować. Wykorzystuj nadprzyrodzone moce lub bezwzględną perswazję, aby zwabiać cywilów w głąb mrocznych zaułków i zaspokajać swój głód. Uważaj jednak, żeby nie złamać zasad Maskarady: nie ujawniaj swojej prawdziwej natury, bo narazisz się na odwet – po pierwsze ze strony organów ścigania, a po drugie... cóż, pamiętaj, że nie jesteś jedynym stworzeniem, które grasuje w porze nocnej.

Odkryj realistyczny, wciągający system walki, który nagradza zróżnicowane metody i style gry w zależności od wybranego klanu wampirów. Wkroczysz do walki z nadprzyrodzonymi pięściami, postawisz na ataki dystansowe czy zrównoważysz swoje szanse, przedzierając się przez stado jak drapieżnik szczytowy? Wybór klanu da ci te i inne możliwości wyboru stylu gry – czytamy w opisie gry.