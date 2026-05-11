Valve wyciąga wnioski po premierze Steam Controllera. Steam Machine z nowym systemem sprzedaży?

Maciej Petryszyn
2026/05/11 15:30
Premiera Steam Controllera przebiegła nie do końca tak, jak Valve by sobie tego życzyło. Konieczne było więc wdrożenie zmian.

Niewykluczone zresztą, że te zmiany zostaną z nami na dłużej. I będą wykorzystywane również w przyszłości.

Steam Machine dostępne w 4 wariantach?

Przypomnijmy, że Steam Controller trafił na rynek 4 maja. Niemniej duża część pierwszego rzutu padów została zgarnięta przez scalperów, którzy szybko zaczęli sprzedawać sprzęt ze 100% przebiciem. Głosów rozczarowanych, którym nie udało się kupić swojego egzemplarza, nie brakowało. W tej sytuacji Valve podczas rzutu drugiego postanowiła wprowadzić kilka zmian. Przede wszystkim dodano przedsprzedażowe rezerwacje sprzętu obarczone kilkoma ograniczeniami – nie mogły wziąć nich udziału osoby, które już Controller kupiły, a na dodatek możliwe było zaklepanie tylko jednej sztuki. To wszystko miało wprowadzić większy porządek i utarcie nosa scalperom.

Teraz użytkownicy serwisu Steam Tracker odkryli poszlaki wskazujące na to, że podobny system może zostać wykorzystany także przy okazji premiery Steam Machine. Jakby tego było mało, zauważyli oni wzmianki o czterech różnych zestawach valve’owego komputera. Wcześniej wiedzieliśmy o tym, że Machine dostępne będzie w wersjach 512 GB oraz 2 TB. Co zatem z pozostałymi dwiema wariacjami? Jedni rozważają, że może się pojawić wariant 1 TB, który byłby swoistym kompromisem pomiędzy droższym i tańszym komputerem. Inni dopatrują się przestrzeni dla zestawu łączącego Steam Machine oraz Steam Controller.

Niemniej to wszystko to na razie jedynie domniemania, bo samo Valve niczego oficjalnie nie potwierdziło. Wiemy natomiast, iż premiera sprzętu jest już naprawdę blisko, co potwierdził jeden z pracowników giganta z Bellevue. Pojawiły się zresztą znaki, że tony jednostek Steam Machine miały trafić już do magazynów, co zwiastuje rychłe ukazanie się komputera.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

