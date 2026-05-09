O remake'u Rayman Legends usłyszymy już latem? "Powróci ze wszystkim tym, co ludzie kochają w tej grze"

Nie ma co tu kryć – fani serii Rayman zdecydowanie nie są specjalnie rozpieszczani. Dość powiedzieć, że ostatnia pełnoprawna odsłona cyklu pojawiła się aż 13 lat temu.

Od pewnego czasu plotkuje się jednak, że kultowy stworek powróci. Chociaż nie do końca w takiej formie, jak liczono.

O Rayman Legends Remake usłyszymy już latem?

Zamiast nowej odsłony, mielibyśmy otrzymać remake ostatniej wydanej jak dotychczas części, czyli Rayman Legends. To o tyle szokujące, że ta, chociaż ma już 13 lat, z uwagi na stylizowaną grafikę nadal cieszy oko. Mimo to pozytywnie nastrojony do tego projektu wydaje się Tom Henderson z Insider Gaming. Dziennikarz w nowym odcinku podcastu Insider Gaming Weekly wypowiedział się na temat rzekomo powstającej produkcji, sugerując, iż w jego kwestii docierają do niego dobre wiadomości. Co więcej, o Rayman Legends Remake mielibyśmy usłyszeć oficjalnie już naprawdę niedługo.