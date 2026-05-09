O remake'u Rayman Legends usłyszymy już latem? "Powróci ze wszystkim tym, co ludzie kochają w tej grze"

Maciej Petryszyn
2026/05/09 19:00
Nie ma co tu kryć – fani serii Rayman zdecydowanie nie są specjalnie rozpieszczani. Dość powiedzieć, że ostatnia pełnoprawna odsłona cyklu pojawiła się aż 13 lat temu.

Od pewnego czasu plotkuje się jednak, że kultowy stworek powróci. Chociaż nie do końca w takiej formie, jak liczono.

Rayman Legends
O Rayman Legends Remake usłyszymy już latem?

Zamiast nowej odsłony, mielibyśmy otrzymać remake ostatniej wydanej jak dotychczas części, czyli Rayman Legends. To o tyle szokujące, że ta, chociaż ma już 13 lat, z uwagi na stylizowaną grafikę nadal cieszy oko. Mimo to pozytywnie nastrojony do tego projektu wydaje się Tom Henderson z Insider Gaming. Dziennikarz w nowym odcinku podcastu Insider Gaming Weekly wypowiedział się na temat rzekomo powstającej produkcji, sugerując, iż w jego kwestii docierają do niego dobre wiadomości. Co więcej, o Rayman Legends Remake mielibyśmy usłyszeć oficjalnie już naprawdę niedługo.

Słowa Hendersona mogą więc uspokoić tych, którzy nie są zadowoleni z obrotu spraw:

Słyszę całkiem sporo pozytywnych rzeczy na temat remake'u Rayman Legends. Powróci on z trybem kooperacji i wszystkim tym, co ludzie kochają w tej grze.

Myślę, że usłyszymy o nim tego lata. Kto wie?

Już jesienią ubiegłego roku ogłoszono, że nad przyszłością serii Rayman pracują Ubisoft Montpellier i Ubisoft Milan. Z kolei w połowie lutego otrzymaliśmy stworzone przez Digital Eclipse Rayman 30th Anniversary Edition. To, jak sama nazwa wskazuje, było przygotowanym na 30-lecie marki wydaniem pierwszej odsłony. Nie okazało się ono jednak specjalnie udane i w naszej recenzji otrzymało 6 na 10. Pytanie, jak na tym tle wypadnie potencjalny remake Legends? Sam Henderson wspomniał, iż usłyszymy o nim tego lata, ale mówi się, iż jego premiera może nastąpić dopiero w 2027 roku, czyli 14 lat po premierze oryginału.

Źródło:https://mynintendonews.com/2026/05/09/tom-henderson-rayman-legends-remake-retains-everything-people-love/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

