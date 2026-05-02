Valve szykuje kolejny sprzęt? Tony jednostek Steam Machine miały trafić do magazynów

Czyżby Valve zamierzało rozpocząć większą sprzętową ofensywę. Coraz więcej wskazuje na taki rozwój wypadków.
Na rynku jest już Steam Deck, a za chwilę wychodzi Steam Controller. Tymczasem już niedługo może przyjść pora na Steam Machine.
Steam Machine nadchodzi?
O całej sprawie informuje kojarzony z tematyką Valve insider, Brad Lynch. Ten w mediach społecznościowych wspomniał, że rzekomo do amerykańskiego magazynu dystrybucyjnego Valve na przestrzeni kilku ostatnich tygodni miało trafić wiele ciekawych jednostek liczonych w tonach. Dlaczego ciekawych? Ano dlatego, że miałby one być oznaczone jako “konsole do gier”. Skąd w ogóle Lynch ma takie informacje? Przyznał on, iż pomaga mu bot, za pomocą którego śledzi rejestry importowe wybranych firm. W tym oczywiście Valve i faktycznie – firma ściągnęła dużą liczbę “czegoś”, co opisano jako “game console”.
Wygląda więc na to, że powtarza się sytuacja, która miała miejsce w przypadku Steam Controller. W połowie kwietnia ten sam Lynch wspomniało 13 tonach padów, które trafiły do Valve. To zwiastowało rychłą premierę steamowego kontrolera i faktycznie – niedawno potwierdzono, że sprzęt trafi w nasze ręce już 4 maja. Pytanie więc, kiedy ogłoszona zostanie premiera Steam Machine? Tego na ten moment nie wiadomo, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze jeszcze jedno. Wszak samo Valve dopiero co oficjalnie dało do zrozumienia, że wkrótce będzie miał nam coś do ogłoszenia w kwestii swojego komputera.
Tak więc Steam Deck jest. Steam Controller za moment będzie. Potem raczej szybciej niż później ukaże się Steam Machine. W tej sytuacji Valve pozostanie skupić się na ostatnim z zapowiedzianych sprzętów. Mowa oczywiście o goglach wirtualnej rzeczywistości, Steam Frame. Te przejmą pałeczkę po Valve Index, którego produkcję zakończono pod koniec ubiegłego roku.
