Valve szykuje kolejny sprzęt? Tony jednostek Steam Machine miały trafić do magazynów

Na rynku jest już Steam Deck, a za chwilę wychodzi Steam Controller. Tymczasem już niedługo może przyjść pora na Steam Machine.

Steam Machine nadchodzi?

O całej sprawie informuje kojarzony z tematyką Valve insider, Brad Lynch. Ten w mediach społecznościowych wspomniał, że rzekomo do amerykańskiego magazynu dystrybucyjnego Valve na przestrzeni kilku ostatnich tygodni miało trafić wiele ciekawych jednostek liczonych w tonach. Dlaczego ciekawych? Ano dlatego, że miałby one być oznaczone jako “konsole do gier”. Skąd w ogóle Lynch ma takie informacje? Przyznał on, iż pomaga mu bot, za pomocą którego śledzi rejestry importowe wybranych firm. W tym oczywiście Valve i faktycznie – firma ściągnęła dużą liczbę “czegoś”, co opisano jako “game console”.