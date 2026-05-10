Psychodeliczny hit ze Steama najtaniej w historii. Promocja nie potrwa długo

Maciej Petryszyn
2026/05/10 18:30
Ocena przytłaczająco pozytywna na Steamie zwykle coś znaczy. Pozwala bowiem wyłapać niepozorne hit, które normalnie mogłyby umknąć naszej uwadze.

Takim właśnie przykładem jest ANIMAL WELL. Produkcja Billy’ego Basso na rynek trafiła 2 lata temu, tj. 9 maja 2024 roku. I błyskawicznie rozkochała w sobie graczy, zakochanych w psychodelicznej stylistyce pixelartu. Tytuł ten to też nietypowe podejście do gatunku metroidvanii, oczekujące od gracza nie kosmicznej zręczności, a umiejętności adaptacji i nieszablonowego myślenia. Takie podejście do tematu kupiło społeczność bez reszty – wszak aż 95% pozytywnych recenzji na platformie Steam nie wzięło się znikąd, prawda? Tym bardziej warto rzucić na grę okiem, bo obecnie można ją dorwać najtaniej w historii. Szczegóły promocji poniżej.

Wykluj się ze swojego kwiatu i eksploruj piękny, a czasem niepokojący świat Animal Well – pikselowe arcydzieło wykreowane z niezwykłą dbałością o detale wizualne i dźwiękowe. Spotykaj tętniące życiem stworzenia, małe i duże, pomocne i złowrogie, odkrywając niekonwencjonalne ulepszenia i rozwikłując tajemnice studni. To prawdziwie unikalne doświadczenie, które potrafi wywołać śmiech ze strachu, zaskoczenia lub zachwytu.

Eksploruj – Szukaj skarbów

  • Gęsty, klimatyczny świat przypominający szkatułkę z zagadkami, pełen niezliczonych sekretów.
  • Zapalaj świece dla bezpieczeństwa i stopniowo uzupełniaj swoją mapę.
  • Nieliniowość – eksploruj i zbieraj przedmioty w dowolnej kolejności.

Rozwiązuj zagadki – Interakcje przynoszą efekty

  • Przeciwnicy, otoczenie i przedmioty wchodzą ze sobą w zaskakujące, systemowe interakcje.
  • Wszystkie przedmioty mają wiele zastosowań.
  • Naucz się, jak z pozoru nieistotne detale mogą nabrać znaczenia.
  • Główna gra to dopiero początek. Gracze będą odkrywać ukryte zagadki przez lata.

Przetrwaj – Stąpaj ostrożnie

  • Samodzielnie oceniaj, co jest bezpieczne, a co groźne.
  • Nacisk na napięcie i zawieszenie broni zamiast czystej akcji.
  • Jesteś pozbawiony potężnych mocy, ale możesz sprytnie wykorzystywać otoczenie i przedmioty.

ANIMAL WELL na Steam najtaniej w historii

Na platformie Steam kupicie obecnie grę ANIMAL WELL w promocyjnej, najniższej w historii cenie. Zamiast zwyczajowych 69,99 zł, zapłacicie jedynie 46,89 zł – wystarczy udać się pod ten adres. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie do 14 maja.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

