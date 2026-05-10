Psychodeliczny hit ze Steama najtaniej w historii. Promocja nie potrwa długo

Takim właśnie przykładem jest ANIMAL WELL. Produkcja Billy’ego Basso na rynek trafiła 2 lata temu, tj. 9 maja 2024 roku. I błyskawicznie rozkochała w sobie graczy, zakochanych w psychodelicznej stylistyce pixelartu. Tytuł ten to też nietypowe podejście do gatunku metroidvanii, oczekujące od gracza nie kosmicznej zręczności, a umiejętności adaptacji i nieszablonowego myślenia. Takie podejście do tematu kupiło społeczność bez reszty – wszak aż 95% pozytywnych recenzji na platformie Steam nie wzięło się znikąd, prawda? Tym bardziej warto rzucić na grę okiem, bo obecnie można ją dorwać najtaniej w historii. Szczegóły promocji poniżej.

Wykluj się ze swojego kwiatu i eksploruj piękny, a czasem niepokojący świat Animal Well – pikselowe arcydzieło wykreowane z niezwykłą dbałością o detale wizualne i dźwiękowe. Spotykaj tętniące życiem stworzenia, małe i duże, pomocne i złowrogie, odkrywając niekonwencjonalne ulepszenia i rozwikłując tajemnice studni. To prawdziwie unikalne doświadczenie, które potrafi wywołać śmiech ze strachu, zaskoczenia lub zachwytu. Eksploruj – Szukaj skarbów Gęsty, klimatyczny świat przypominający szkatułkę z zagadkami, pełen niezliczonych sekretów.

Zapalaj świece dla bezpieczeństwa i stopniowo uzupełniaj swoją mapę.

Nieliniowość – eksploruj i zbieraj przedmioty w dowolnej kolejności. Rozwiązuj zagadki – Interakcje przynoszą efekty Przeciwnicy, otoczenie i przedmioty wchodzą ze sobą w zaskakujące, systemowe interakcje.

Wszystkie przedmioty mają wiele zastosowań.

Naucz się, jak z pozoru nieistotne detale mogą nabrać znaczenia.

Główna gra to dopiero początek. Gracze będą odkrywać ukryte zagadki przez lata. Przetrwaj – Stąpaj ostrożnie Samodzielnie oceniaj, co jest bezpieczne, a co groźne.

Nacisk na napięcie i zawieszenie broni zamiast czystej akcji.

Jesteś pozbawiony potężnych mocy, ale możesz sprytnie wykorzystywać otoczenie i przedmioty.

ANIMAL WELL na Steam najtaniej w historii

Na platformie Steam kupicie obecnie grę ANIMAL WELL w promocyjnej, najniższej w historii cenie. Zamiast zwyczajowych 69,99 zł, zapłacicie jedynie 46,89 zł – wystarczy udać się pod ten adres. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie do 14 maja.