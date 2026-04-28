Valve mówi wprost – premiera Steam Machine jest blisko

Już za chwilę na rynek trafi nowy kontroler. A to dopiero początek, bo wygląda na to, że niedługo kolejna premiera.

Steam Machine trafi na rynek już niedługo?

Następne w kolejce wydaje się Steam Machine. Mowa tutaj o propozycji Valve w kwestii komputerów do grania. Sprzęt ten zapowiedziano jeszcze w listopadzie 2025 roku, czyli pół roku temu. Od tego czasu kilkukrotnie słyszeliśmy o tym, że problemy na liniach dostaw pamięci RAM mogą sprawić, iż na komputer poczekamy dłużej niż się wydawało. Skąd ta pewność? Źródłem jest Pierre-Loup Griffais z Valve, który ostatnio przy okazji tematu Steam Controllera miał okazję rozmawiać z IGN. Z jego słów wynika, że moment ukazania się na rynku Machine nie jest już wcale tak odległy i w dużej mierze zależy już od samej firmy.