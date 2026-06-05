Valve szykuje gorące lato. Steam Frame i Steam Machine z potwierdzonym oknem premiery

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Frame oraz Machine będą posiadały własny system weryfikacji – podobnie jak wydany kilka lat temu Steam Deck. Dzięki niemu będziemy świadomi, jak dana produkcja wypada na danym sprzęcie pod kątem sprawności działania. W przypadku programu Steam Machine Verified wymagania będą niemal identyczne do tych z Steam Deck Verified. Nieco inaczej sprawy mają się w przypadku Steam Frame Verified, co raczej nie dziwi, bo mamy tutaj jednak do czynienia z innego rodzaju rzeczą. Sam Frame z jednej strony ma być stworzony do strumieniowania gier, ale jednocześnie będzie on w stanie odpalać je bezpośrednio.

– Cieszymy się, że gracze będą mogli wypróbować wasze tytuły na nowym sprzęcie od Steam, który będzie miał premierę tego lata – zapewniło samo Valve w opublikowanym przez siebie wpisie na blogu. Oby tylko premiery przebiegły bardziej bezproblemowo niż w przypadku Steam Controllera, którego pierwszy rzut w dużej mierze padł łupem scalperów. Dodatkowo firma musi sobie poradzić z ostatnią falą krytyki, która pojawiła się po ogromnych podwyżkach cen Steam Decka.