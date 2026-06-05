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Valve szykuje gorące lato. Steam Frame i Steam Machine z potwierdzonym oknem premiery

Maciej Petryszyn
2026/06/05 15:15
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Po premierze Steam Controllera Valve ma nam jeszcze do pokazania inne rzeczy. I te nadejdą już tego lata.

Przed nami komputer oraz gogle wirtualnej rzeczywistości. Wszystko sygnowane oczywiście nazwą Steam.

Steam Frame i Steam Machine
Steam Frame i Steam Machine

Lato pod znakiem Steam Frame i Steam Machine

Na początku tego miesiąca samo Valve potwierdziło, iż zarówno Steam Frame, jak i Steam Machine zaliczą swoją premierę w nadchodzących kilku miesiącach. Żaden konkretny termin nie pada, tak jak i nie wiemy, co będzie pierwsze. Niemniej producent wprost mówi o lecie 2026 roku. To już dużo, bo dotychczas gigant z Bellevue raczej wzbraniał się przed poważniejszymi deklaracjami. To w połączeniu z trwającym kryzysem dostępności pamięci sprawiało, iż wielu graczy obawiało się, czy przypadkiem komputer i gogle nie zostaną opóźnione np. na przyszły rok. W tym wypadku najczarniejszy scenariusz się nie sprawdził.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Frame oraz Machine będą posiadały własny system weryfikacji – podobnie jak wydany kilka lat temu Steam Deck. Dzięki niemu będziemy świadomi, jak dana produkcja wypada na danym sprzęcie pod kątem sprawności działania. W przypadku programu Steam Machine Verified wymagania będą niemal identyczne do tych z Steam Deck Verified. Nieco inaczej sprawy mają się w przypadku Steam Frame Verified, co raczej nie dziwi, bo mamy tutaj jednak do czynienia z innego rodzaju rzeczą. Sam Frame z jednej strony ma być stworzony do strumieniowania gier, ale jednocześnie będzie on w stanie odpalać je bezpośrednio.

Cieszymy się, że gracze będą mogli wypróbować wasze tytuły na nowym sprzęcie od Steam, który będzie miał premierę tego lata – zapewniło samo Valve w opublikowanym przez siebie wpisie na blogu. Oby tylko premiery przebiegły bardziej bezproblemowo niż w przypadku Steam Controllera, którego pierwszy rzut w dużej mierze padł łupem scalperów. Dodatkowo firma musi sobie poradzić z ostatnią falą krytyki, która pojawiła się po ogromnych podwyżkach cen Steam Decka.

Źródło:https://insider-gaming.com/steam-machine-and-steam-frame-set-to-ship-in-summer-2026/

Tagi:

Tech
Steam
Valve
premiera
VR
sprzęt
wirtualna rzeczywistość
komputer
weryfikacja
gogle wirtualnej rzeczywistości
Steam Machine
Steam Frame
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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