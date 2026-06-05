Valve szykuje gorące lato. Steam Frame i Steam Machine z potwierdzonym oknem premiery

Przed nami komputer oraz gogle wirtualnej rzeczywistości. Wszystko sygnowane oczywiście nazwą Steam.
Lato pod znakiem Steam Frame i Steam Machine
Na początku tego miesiąca samo Valve potwierdziło, iż zarówno Steam Frame, jak i Steam Machine zaliczą swoją premierę w nadchodzących kilku miesiącach. Żaden konkretny termin nie pada, tak jak i nie wiemy, co będzie pierwsze. Niemniej producent wprost mówi o lecie 2026 roku. To już dużo, bo dotychczas gigant z Bellevue raczej wzbraniał się przed poważniejszymi deklaracjami. To w połączeniu z trwającym kryzysem dostępności pamięci sprawiało, iż wielu graczy obawiało się, czy przypadkiem komputer i gogle nie zostaną opóźnione np. na przyszły rok. W tym wypadku najczarniejszy scenariusz się nie sprawdził.
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