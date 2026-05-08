Valve zapowiada drugą turę Steam Controllerów. Teraz z zabezpieczeniami przed scalperami

Co dalej? Gdy sprzęt ponownie wyląduje w magazynie, każdy zgodnie z kolejnością otrzyma emaila o możliwości nabycia pada. Od tego momentu użytkownik będzie miał 72 godziny na to, by sfinalizować zakup – jeżeli nie zrobi tego w tym czasie, miejsce w kolejce przepadnie, a wiadomość otrzyma następny uprawniony użytkownik. Jako pierwsi swoje egzemplarze dostaną gracze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie rezerwacje będą realizowane już w przyszłym tygodniu. Jeżeli zaś chodzi o Wielką Brytanię, Unię Europejską i Australię, to tutaj mowa już o kwestii kilku najbliższych tygodni.

Skąd takie zabezpieczenia? Trudno im się dziwić, bo Steam Controller, który na rynku zadebiutował 4 maja, został rozsprzedany zatrważająco szybko. Szybko na tyle, że wielu zainteresowanych nie miało nawet szansy, by zgarnąć pada dla siebie. Obłowili się natomiast scalperzy, bo kontroler od Valve szybko pojawił się na platformach aukcyjnych – oczywiście z kilkukrotną przebitką bazowej wyceny. Wystarczy spojrzeć na nasze rodzime Allegro, gdzie produkt kupimy za “zaledwie” 849 zł, podczas gdy sugerowana cena producenta to 419 zł.