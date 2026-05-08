Valve zapowiada drugą turę Steam Controllerów. Teraz z zabezpieczeniami przed scalperami

Oficjalnie zapowiedziano drugą turę sprzedaży. Ta jednak działać będzie na nieco innych zasadach.
Steam Controller wróci, ale w nieco inny sposób
Już dziś, tj. 8 maja, każdy, komu marzy się Steam Controller, będzie mógł dokonać rezerwacji w ramach tzw. systemu kolejkowego. O godzinie 19:00 polskiego czasu kolejka ruszy – gdy dokonamy rezerwacji, nasze miejsce w tejże cyfrowej “kolejce” zostanie zapisane. Jest jednak haczyk, bo każdy użytkownik będzie mógł zarezerwować tylko jeden egzemplarz. Co więcej, jeżeli już ktoś kupił kontroler, na razie nie będzie mógł zrobić tego ponownie. Niemożliwe będzie też obejście tych zabezpieczeń, bo każde konto Steam, aby być uprawnione do udziału w systemie kolejkowym, musiało dokonać dowolnego zakupu przed 27 kwietnia 2026. Nie będzie więc mowy o zakładaniu nowych kont tylko po to, by kupić więcej Steam Controllerów.
