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Crimson Desert jednym z największych hitów 2026 na Steamie. Tylko 2 gry zarobiły więcej

Maciej Petryszyn
2026/07/18 17:30
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Najpierw były duże oczekiwania, potem zderzenie z rzeczywistością pełne błędów i niedociągnięć. A na końcu jest ogromny sukces.

Premiera Crimson Desert nie obyła się bez zgrzytów. Okazało się, że w grze Pearl Abyss sporo nie domaga, ale koniec końców mało komu to przeszkadza.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert ustępuje jedynie Forzy Horizon 6 i Resident Evil Requiem

Jak bowiem wyczytamy z raportu opublikowanego przez Alinea Analytics, stworzone przez koreańskie studio RPG w pierwszej połowie 2026 roku wygenerowało na samym tylko Steamie przychody na poziomie 190,1 miliona dolarów. To daje Crimson Desert trzecie miejsce – wyżej uplasowały się jedynie Forza Horizon 6 oraz Resident Evil Requiem. Wyścigi od Playground Games wygenerowała 197,7 miliona dolarów, podczas gdy horror Capcomu dobił do poziomu 194,5 miliona dolarów. Dla samej platformy Valve to również rekordowy okres. W trakcie minionych 6 miesięcy Steam odnotował 11,1 miliarda dolarów przychodu – to wzrost o 14,5% rok do roku.

GramTV przedstawia:

Warto jednak nadmienić, że w przypadku Forzy i Resident Evil mowa o nowych odsłonach marek o ugruntowanej już pozycji, które są obecne w branży od naprawdę wielu lat. Tymczasem Crimson Desert to zupełnie nowe IP. Na dodatek stworzone przez studio z Korei Południowej, które dotąd zajmowało się jedynie produkcjami MMO, jak np. Black Desert. Uwagę na ten fakt zwraca zresztą również wspomniany raport Alinea Analytics. – Jego [Crimson Desert – przyp. red.] osiągnięcie jest szczególnie godne uwagi jako całkowicie nowa własność intelektualna – napisał w nim Lys Elliott.

Nic więc dziwnego, że Pearl Abyss zamierza iść za ciosem i to wielotorowo. Z jednej strony potwierdzono już, że Crimson Desert otrzyma wyczekiwane przez fanów rozszerzenie. Z drugiej zaś samo studio zamierza od teraz co 2-3 lata wypuszczać na rynek kolejny duży tytuł AAA.

Źródło:https://otakukart.com/crimson-desert-generates-190-1-million-ranks-no-3-among-steams-highest-grossing-new-games-in-the-first-half-of-2026/

Tagi:

News
Steam
Pearl Abyss
Crimson Desert
Alinea Analytics
Lys Elliott
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112