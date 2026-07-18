Crimson Desert jednym z największych hitów 2026 na Steamie. Tylko 2 gry zarobiły więcej

Najpierw były duże oczekiwania, potem zderzenie z rzeczywistością pełne błędów i niedociągnięć. A na końcu jest ogromny sukces.

Premiera Crimson Desert nie obyła się bez zgrzytów. Okazało się, że w grze Pearl Abyss sporo nie domaga, ale koniec końców mało komu to przeszkadza.

Crimson Desert ustępuje jedynie Forzy Horizon 6 i Resident Evil Requiem

Jak bowiem wyczytamy z raportu opublikowanego przez Alinea Analytics, stworzone przez koreańskie studio RPG w pierwszej połowie 2026 roku wygenerowało na samym tylko Steamie przychody na poziomie 190,1 miliona dolarów. To daje Crimson Desert trzecie miejsce – wyżej uplasowały się jedynie Forza Horizon 6 oraz Resident Evil Requiem. Wyścigi od Playground Games wygenerowała 197,7 miliona dolarów, podczas gdy horror Capcomu dobił do poziomu 194,5 miliona dolarów. Dla samej platformy Valve to również rekordowy okres. W trakcie minionych 6 miesięcy Steam odnotował 11,1 miliarda dolarów przychodu – to wzrost o 14,5% rok do roku.