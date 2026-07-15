Nowa darmowa gra na Steam. Do odebrania kolejny prezent, ale trzeba się pośpieszyć

Na Steam ruszyła nowa promocja na darmową grę. Tym razem oferta jest mocno ograniczona czasowo i trwa tylko przez dwa najbliższe dni. W tym czasie użytkownicy mogą w prezencie odebrać Catch Me!, czyli szaloną grę kooperacyjną, w której gracze biorą udział w dynamicznej rywalizacji. Produkcja studia ByteRockers' Games zadebiutowała w styczniu 2023 i teraz jest dostępna całkowicie za darmo. Platforma Valve wyceniła ten tytuł na 45,99 zł i właśnie tyle gracze mogą zaoszczędzić, odbierając grę w ramach trwające właśnie oferty. Więcej szczegółów o promocji znajdziecie poniżej.

Biegaj, skacz i rzucaj dziwnymi przedmiotami prosto w twarze swoich znajomych!

Wykorzystaj cały świat jako plac zabaw i odkryj na nowo, dlaczego dziecięca zabawa w berka dostarczała ci kiedyś tak wielu emocji.

Catch Me! to rywalizacyjna platformówka dla czterech graczy oraz najbardziej dynamiczna wersja berka, w jaką kiedykolwiek zagrasz ze znajomymi. Korzystaj z interaktywnych elementów otoczenia, aby zmieniać świat. Zamykaj okna, by powstrzymywać ścigających cię graczy, otwieraj nowe drogi ucieczki albo po prostu ogłuszaj swoich prześladowców.

W danym momencie jeden z graczy wciela się w uciekającego. Jego zadaniem jest zdobywanie punktów poprzez docieranie do określonych miejsc na mapie bez pozwolenia, by został złapany.

Pozostali gracze są ścigającymi i próbują schwytać uciekiniera. Gdy im się to uda, sami przejmują jego rolę. Zasady są proste, zabawa znakomita, a tempo – zawrotne.

Wyskakuj przez okna, wspinaj się na dachy domów i diabelskie młyny, a nawet surfuj po wagonach metra. Każdy poziom przypomina trasę znaną z gier wyścigowych – i jest absolutnie wyjątkowy! – czytamy w opisie gry.