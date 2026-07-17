Jedno z najbardziej oczekiwanych RPG ma datę premiery. Zwiastun zdradza, kiedy gra pojawi się na Steam

Fani RPG-ów muszą zapisać sobie tę datę w kalendarzu.

Emberville otrzymało nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę oraz oficjalną datę premiery. Ambitne RPG akcji w pixelartowej oprawie trafi do wczesnego dostępu jeszcze w 2026 roku, oferując walkę, rozbudowę miasta, rzemiosło i gwiazdorską obsadę aktorów głosowych. Emberville – gra zadebiutuje we wczesnym dostępie już w październiku Studio Cygnus Cross ujawniło dokładną datę debiutu Emberville, czyli niezależnego RPG akcji, które łączy dynamiczne starcia z elementami znanymi z gier o budowaniu, rzemiośle i rozwijaniu własnej osady. Emberville zadebiutuje 27 października 2026 roku we wczesnym dostępie na komputerach osobistych. Gra pojawi się na platformach Steam oraz GOG. Produkcja zdążyła już zainteresować sporą grupę odbiorców, a twórcy informowali wcześniej, że na samym Steamie tytuł trafił na listy życzeń ponad 26 tysięcy użytkowników.

Nowy zwiastun Emberville jest najobszerniejszą dotychczas prezentacją rozgrywki. Materiał pokazuje fragmenty historii, bohaterów towarzyszących graczowi, system walki oraz mechaniki związane z wytwarzaniem przedmiotów, zbieraniem surowców i budowaniem. Główny bohater budzi się bez wspomnień w Vitromotusie, rozległym podziemnym świecie stworzonym jako magiczne więzienie. Śmierć nie jest w nim ostateczna, a korytarze, ruiny i nietypowe biomy zamieszkują niebezpieczne stworzenia. Zadaniem gracza będzie odkrycie prawdy o tym miejscu, ratowanie uwięzionych mieszkańców oraz odbudowanie zniszczonego Emberville.

GramTV przedstawia:

Uratowane postacie mają stopniowo zasilać rozwijającą się osadę, udostępniając nowe zadania, umiejętności i możliwości. Odbudowa miasta nie będzie więc wyłącznie dodatkiem wizualnym, lecz jednym z filarów rozwoju. Gracze zajmą się między innymi rzemiosłem, gotowaniem, uprawą roślin, gromadzeniem materiałów oraz urządzaniem własnej posiadłości. Sama walka ma wymagać odpowiedniego wyczucia czasu, ustawienia postaci oraz poznania zachowań przeciwników. Emberville zaoferuje broń do walki wręcz, magię i ataki dystansowe. Poszczególne rodzaje uzbrojenia otrzymają własne kombinacje ciosów, a system klas pozwoli korzystać z umiejętności pasywnych i aktywnych odziedziczonych po wcześniej poznanych profesjach. Cygnus Cross wykorzystało publikację zwiastuna również do przedstawienia kolejnych członków obsady głosowej. Narratorką materiału została Jane Perry, aktorka znana między innymi z Baldur’s Gate 3 oraz serii Dragon Age. W produkcji pojawią się również Jennifer English, Matthew Mercer i Rich Keeble. Są to kolejne nazwiska kojarzone przez graczy z Baldur’s Gate 3. Wcześniej udział w projekcie potwierdzili także Doug Cockle, czyli głos Geralta z angielskiej wersji gier z serii Wiedźmin, oraz Alex Jordan, którego można było usłyszeć między innymi w Cyberpunku 2077.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.