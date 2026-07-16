Duch GoldenEye powraca. Ale zamiast 007, tym razem do gry wchodzi Agent 64

Doczekaliśmy się zwiastuna. Ujawniono też datę premiery tej nietuzinkowej produkcji.

Po kilku latach opóźnień i długim okresie ciszy twórca Agent 64: Spies Never Die wreszcie ujawnił datę premiery. Duchowy spadkobierca kultowego GoldenEye 007 trafi na PC za pośrednictwem Steama już 11 sierpnia. Z tej okazji opublikowano również nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę. Agent 64: Spies Never Die z datą premiery i pierwszym zwiastunem Już pierwszy rzut oka nie pozostawia wątpliwości, czym inspirowali się twórcy. Agent 64: Spies Never Die czerpie pełnymi garściami z GoldenEye 007, oferując misje szpiegowskie, tłumiki, charakterystyczne ciosy wręcz oraz lokalny tryb wieloosobowy z podzielonym ekranem.

Jak zapewnia deweloper, gra nie będzie jednak jedynie kopią klasyka z Nintendo 64. Kampania zaoferuje 14 misji, bardziej rozbudowane lokacje oraz usprawniony system celowania i poruszania się. Inspiracje sięgają również innych legend gatunku, takich jak pierwsze odsłony Turoka czy Half-Life. Na premierę gracze otrzymają także ponad 70 klasycznych kodów i modyfikatorów, pozwalających zmieniać zasady zabawy. Wśród nich znajdą się między innymi wielkie głowy bohaterów, spowolnione pociski, losowa rotacja broni czy specjalny tryb Paradox.

GramTV przedstawia:

Gra pierwotnie miała ukazać się jeszcze w 2022 roku, jednak premiera była kilkukrotnie przekładana. Teraz pewne jest, że trafi do naszych rąk już 11 sierpnia. Deweloper potwierdził również, że wersje konsolowe są w planach, ale na razie nie ujawniono ich daty premiery. Jeżeli finalna wersja utrzyma poziom udostępnionego wcześniej dema, Agent 64: Spies Never Die może okazać się czymś więcej niż nostalgicznym hołdem dla GoldenEye 007. Wszystko wskazuje na to, że twórca próbuje odświeżyć formułę klasycznych FPS-ów, zachowując ich charakter, ale jednocześnie dostosowując rozgrywkę do współczesnych oczekiwań graczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









