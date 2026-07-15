Christopher Nolan wszedł do konia trojańskiego razem z aktorami. "To prawdziwy lider"

Jedna anegdota z planu wystarczyła, by pokazać, dlaczego obsada tak chętnie pracuje z Christopherem Nolanem.
Na kilka dni przed światową premierą Odysei w Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera filmu. Czerwony dywan zdominował ogromny, 12-metrowy koń trojański – jedna z najważniejszych scenografii wykorzystanych w widowisku Christophera Nolana. To właśnie przy tej okazji aktor John Leguizamo opowiedział historię z planu, która jego zdaniem najlepiej oddaje sposób pracy reżysera.
Nolan nie wymaga od innych niczego, czego sam by nie zrobił
Leguizamo, wcielający się w wiernego towarzysza Odyseusza – Eumajosa – wspominał swoje pierwsze spotkanie z Nolanem. Gdy przyjechał na plan, chciał poznać reżysera, ale usłyszał zaskakującą odpowiedź.
Szukałem Christophera Nolana, żeby się z nim przywitać. Powiedziano mi, że siedzi w środku konia trojańskiego razem z dwudziestką aktorów, operatorem Hoyte'em van Hoytemą i kamerą IMAX. Nie mogłem w to uwierzyć. Pomyślałem: „To jest prawdziwy lider. Nigdy nie poprosi cię o coś, czego sam wcześniej nie spróbuje”.
To kolejna historia potwierdzająca, jak wielką wagę Nolan przykłada do praktycznych efektów specjalnych. Zamiast polegać na zielonych ekranach, twórca Oppenheimera i Interstellar postanowił zbudować pełnowymiarowego konia trojańskiego, który odegrał kluczową rolę podczas zdjęć. O kulisach realizacji tej sekwencji opowiadał również Matt Damon, odtwórca roli Odyseusza. Aktor zdradził, że Nolan nie miał dokładnie rozpisanego sposobu nakręcenia sceny. Reżyser miał po prostu powiedzieć ekipie, że wszyscy wejdą do środka i wspólnie znajdą najlepszy sposób na jej realizację. Zdaniem Damona właśnie dzięki temu udało się uchwycić autentyczne poczucie klaustrofobii i napięcia, którego nie dałoby się osiągnąć przy sztywnym planowaniu.
GramTV przedstawia:
Na premierze w Nowym Jorku pojawili się także Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal i pozostali członkowie imponującej obsady. Sam koń trojański stanął przed kinem jako główna atrakcja wydarzenia, przypominając o ogromnym rozmachu produkcji. Już w piątek Odyseja trafi do kin, kończąc jedną z najbardziej intensywnych kampanii promocyjnych w karierze Christophera Nolana.
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