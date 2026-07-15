Christopher Nolan wszedł do konia trojańskiego razem z aktorami. "To prawdziwy lider"

Jedna anegdota z planu wystarczyła, by pokazać, dlaczego obsada tak chętnie pracuje z Christopherem Nolanem.

Na kilka dni przed światową premierą Odysei w Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera filmu. Czerwony dywan zdominował ogromny, 12-metrowy koń trojański – jedna z najważniejszych scenografii wykorzystanych w widowisku Christophera Nolana. To właśnie przy tej okazji aktor John Leguizamo opowiedział historię z planu, która jego zdaniem najlepiej oddaje sposób pracy reżysera.

Nolan nie wymaga od innych niczego, czego sam by nie zrobił

Leguizamo, wcielający się w wiernego towarzysza Odyseusza – Eumajosa – wspominał swoje pierwsze spotkanie z Nolanem. Gdy przyjechał na plan, chciał poznać reżysera, ale usłyszał zaskakującą odpowiedź.