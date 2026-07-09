Uwe Boll chce scancelowaną gwiazdę Star Wars w kontynuacji Citizen Vigilante

Reżyser Citizen Vigilante wykorzystuje zainteresowanie swoim filmem i coraz śmielej mówi o planowanej kontynuacji.
Jeszcze dziś informowaliśmy o burzliwej sesji AMA na Reddicie, podczas której Uwe Boll wdawał się w ostre wymiany zdań z internautami, by ostatecznie zakończyć dyskusję, radząc użytkownikom, aby zamiast zadawać mu pytania poszli oglądać piłkę nożną. Wygląda jednak na to, że kontrowersyjny reżyser ani myśli wycofywać się z medialnego szumu wokół Citizen Vigilante.
Gina Carano w Citizen Vigilante 2?
W kolejnych wywiadach Boll coraz chętniej opowiada o planowanej kontynuacji filmu. Jeden z nich przytoczył MovieWeb.com. Reżyser dalej twierdzi, że projekt sequela ma już wyznaczone okno premiery, a w jego głowie pojawiają się pierwsze pomysły dotyczące obsady. W rozmowie w PBD Podcast przyznał, że bez wahania zaprosiłby do współpracy Ginę Carano, która kilka lat temu rozstała się z Lucasfilm po głośnej aferze związanej z jej aktywnością w mediach społecznościowych.
Bez żadnego wahania bym ją zaangażował. Została scancelowana – niesprawiedliwie – i wróciła. Jest dobrą aktorką i byłaby totalną twardzielką. Uważam, że w drugiej części powinno pojawić się kilkoro bohaterów, a nie tylko jeden.
Przypomnijmy, że Carano zyskała rozpoznawalność dzięki roli Cary Dune w The Mandalorian, jednak w 2021 roku Lucasfilm zakończył z nią współpracę po kontrowersyjnych wpisach opublikowanych w mediach społecznościowych. Aktorka próbowała później dochodzić swoich praw na drodze sądowej, ostatecznie zawierając ugodę ze studiem.
GramTV przedstawia:
Na razie nic nie wskazuje jednak na to, by rozpoczęły się jakiekolwiek rozmowy dotyczące jej udziału w Citizen Vigilante 2. Sam Boll mówi jedynie o swojej otwartości na inną współpracę, czym oczywiście ponownie prowokuje do dyskusji.
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