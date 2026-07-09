Uwe Boll chce scancelowaną gwiazdę Star Wars w kontynuacji Citizen Vigilante

Jeszcze dziś informowaliśmy o burzliwej sesji AMA na Reddicie, podczas której Uwe Boll wdawał się w ostre wymiany zdań z internautami, by ostatecznie zakończyć dyskusję, radząc użytkownikom, aby zamiast zadawać mu pytania poszli oglądać piłkę nożną. Wygląda jednak na to, że kontrowersyjny reżyser ani myśli wycofywać się z medialnego szumu wokół Citizen Vigilante.

Gina Carano w Citizen Vigilante 2?

W kolejnych wywiadach Boll coraz chętniej opowiada o planowanej kontynuacji filmu. Jeden z nich przytoczył MovieWeb.com. Reżyser dalej twierdzi, że projekt sequela ma już wyznaczone okno premiery, a w jego głowie pojawiają się pierwsze pomysły dotyczące obsady. W rozmowie w PBD Podcast przyznał, że bez wahania zaprosiłby do współpracy Ginę Carano, która kilka lat temu rozstała się z Lucasfilm po głośnej aferze związanej z jej aktywnością w mediach społecznościowych.