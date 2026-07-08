Nowy aktorski remake animacji Disneya ostro krytykowany przez fanów. „Skasujcie cały film”

Fani nie pozostawiają suchej nitki na produkcji ze względu na jedno zdjęcie z planu.

Disney ponownie mierzy się z krytyką wokół aktorskiej wersji jednej ze swoich animowanych klasyków. Tym razem chodzi o remake Zaplątanych, który powstaje z Teagan Croft i Milo Manheimem w rolach Roszpunki oraz Flynna Ridera. Do sieci trafiły zdjęcia z planu, a fani szybko wychwycili zmianę, która dla wielu widzów może wydawać się drobiazgiem. Dla najwierniejszych miłośników oryginału to jednak sygnał, że nowa wersja może odchodzić od rozpoznawalnej estetyki filmu z 2010 roku. Zaplątani – jeden szczegół przyciągnął uwagę fanów i poważnie ich zdenerwował Najwięcej emocji wywołały bannery widoczne w królestwie Corony. W animacji Disney kojarzył tę lokację przede wszystkim ze złotem i fioletem, czyli kolorami mocno wpisanymi w wizualną tożsamość Zaplątanych. Na nowych zdjęciach z planu dominować mają natomiast barwy niebieska i żółta. Sama zmiana kolorystyki mogłaby przejść bez większego echa, gdyby nie fakt, że fiolet odgrywał w oryginale istotną rolę, także przez skojarzenie z suknią Rapunzel i królewskim pochodzeniem bohaterki. Wczytywanie ramki mediów.

Część fanów uznała, że decyzja Disneya może wynikać z chęci szerszego pozycjonowania filmu oraz późniejszych produktów związanych z marką. Jeden z internautów skomentował sprawę wyjątkowo dosadnie. Żółty i niebieski, kiedy żółty i fioletowy są kolorami dopełniającymi? Kiedy sukienka Roszpunka jest fioletowa? Powiedzcie po prostu, że chodzi o to, żeby sprzedawać nieuniknione zabawki chłopcom! W sieci nie brakuje też opinii, że niebiesko żółta paleta wygląda bardziej neutralnie i odbiera remake’owi część charakteru. Niektórzy zwracają uwagę również na zmianę symbolu słońca, który w animowanych Zaplątanych był jednym z najważniejszych znaków królestwa Corony. W nowej wersji, przynajmniej na podstawie zdjęć z planu, ma prezentować się znacznie prościej. Złoto i fiolet to dosłownie znak rozpoznawczy tej franczyzy. Boże, kiedy myślę, że ten aktorski remake nie może zestresować mnie bardziej, on przychodzi i udowadnia, że może.

GramTV przedstawia:

Nie wszyscy podchodzą jednak do sprawy aż tak poważnie. Część widzów przypomina, że zdjęcia z planu nie muszą odzwierciedlać finalnego wyglądu filmu. Kolory mogą zostać zmienione w postprodukcji, a fiolet bywa trudny do uchwycenia na kamerze w taki sposób, aby wyglądał dobrze w gotowym materiale. Mimo to reakcje pokazują, jak uważnie widzowie śledzą każdy szczegół nowych wersji disneyowskich klasyków. W dyskusjach pojawiają się też bardziej radykalne komentarze, które dobrze pokazują skalę emocji wokół projektu: Anulujcie cały film, o mój Boże, Zaplątani są fioletowi. Aktorscy Zaplątani nie mają jeszcze ogłoszonej daty premiery. Wiadomo natomiast, że za kamerą stanie Michael Gracey, twórca Króla rozrywki i Better Man, a scenariusz przygotowała Jennifer Kaytin Robinson, znana między innymi z Zróbmy zemstę oraz Thor: Miłość i grom. Producentką została Kristin Burr, mająca w dorobku między innymi Cruellę i Freakier Friday. W obsadzie znaleźli się: Teagan Croft jako Rapunzel oraz Milo Manheim jako Flynn Rider. Kathryn Hahn wcieli się w Matkę Gertrudę oraz Diego Luna, którego rola nie została jeszcze ujawniona. Według doniesień Caitríona Balfe może zagrać matkę Roszpunki, czyli postać, która w animowanym filmie nie miała przypisanej aktorki głosowej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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