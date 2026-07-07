Nagi instynkt 3 odsłania pierwsze karty. Wiemy, o kim opowie kontynuacja kultowego thrillera

Scenariusz ponownie napisał twórca oryginalnego filmu.

Jakiś czas temu gruchnęła wiadomość, że po latach powstanie trzecia odsłona Nagiego instynktu. Za scenariusz odpowiada Joe Eszterhas, autor kultowego filmu z 1992 roku. Teraz scenarzysta zdradził pierwsze szczegóły fabuły i ujawnił, wokół kogo będzie koncentrować się nowa historia. Za projektem stoi studio Amazon. Catherine Tramell nie zniknie, ale pojawi się nowa bohaterka Joe Eszterhas potwierdził, że zakończył już prace nad scenariuszem. Choć nie chciał zdradzić zbyt wielu szczegółów, ujawnił, że w centrum wydarzeń ponownie znajdzie się Catherine Tramell. Obok niej pojawi się jednak zupełnie nowa postać – Jezebel, przedstawiana jako córka słynnej bohaterki.

Jest w nim Catherine Tramell, a także nowa bohaterka – jej córka Jezebel. Nie mogę zdradzić zbyt wiele. – powiedział Eszterhas. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w obie postacie. Powrót Sharon Stone wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Aktorka już wcześniej studziła oczekiwania scenarzysty, dając do zrozumienia, że nie planuje ponownie wcielać się w Catherine Tramell.

GramTV przedstawia:

Eszterhas odniósł się również do Nagiego instynktu 2 z 2006 roku, od którego wyraźnie się odcina. Jak przyznał, otrzymał wynagrodzenie za to, by nie brać udziału w powstawaniu filmu, który – jego zdaniem – całkowicie zatracił charakter oryginału. Pierwszy Nagi instynkt opowiadał historię pisarki Catherine Tramell, podejrzewanej o brutalne morderstwo. W trakcie śledztwa kobieta wciąga prowadzącego sprawę detektywa Nicka Currana w niebezpieczną grę pełną manipulacji, erotycznego napięcia i psychologicznych prowokacji. Film Paula Verhoevena z Sharon Stone i Michaelem Douglasem do dziś pozostaje jednym z najbardziej kultowych thrillerów lat 90. Na razie Nagi instynkt 3 nie ma jeszcze daty premiery. Zakończenie prac nad scenariuszem oznacza, że projekt zrobił kolejny ważny krok w kierunku realizacji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









