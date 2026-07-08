Zaloguj się lub Zarejestruj

Armie Hammer odcina się od najbardziej kontrowersyjnego filmu roku, którego jest twarzą. „To obrzydliwy i pełen nienawiści obraz”

Jakub Piwoński
2026/07/08 12:20
4
0

Aktor twierdzi, że nie wiedział, jaki film ostatecznie trafi do widzów.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o ogromnych kontrowersjach wokół filmu Citizen Vigilante Uwego Bolla. Produkcja błyskawicznie trafiła do internetu, wywołała burzliwą debatę ze względu na sposób przedstawienia przemocy i tematykę imigrantów, a chwilę później doczekała się nawet zapowiedzi gry komputerowej powstającej w Niemczech. Teraz od całego zamieszania odcina się sam Armie Hammer, czyli odtwórca głównej roli. Aktor przekonuje, że nie taki film zgodził się nakręcić.

Citizen Vigilante
Citizen Vigilante

Citizen Vigilante wywołał kontrowersje. Aktor odcina się od tego “sukcesu”

Armie Hammer to jeden z bardziej nietypowych przypadków współczesnego Hollywood. Jeszcze kilka lat temu zachwycał występami w uznanych produkcjach, na czele z nominowanym do Oscara Tamte dni, tamte noce, a jego kariera wydawała się nabierać rozpędu. Wszystko załamało się po oskarżeniach o przemoc oraz głośnych, choć nigdy niepotwierdzonych zarzutach dotyczących rzekomego kanibalizmu. W efekcie aktor praktycznie zniknął z wielkiego kina.

Szansę na powrót dał mu dopiero Uwe Boll, angażując go do głównej roli w Citizen Vigilante. Film bardzo szybko stał się jednak jednym z najbardziej kontrowersyjnych tytułów ostatnich miesięcy. Krytycy zarzucili mu szerzenie antyimigranckiego przekazu i skrajnie brutalny sposób przedstawienia przemocy. Produkcja została zablokowana w niemieckich kinach, a później trafiła do sieci, gdzie wywołała kolejną falę dyskusji.

Teraz, za pośrednictwem serwisu Puck News, głos zabrało otoczenie Hammera. Aktor miał być zszokowany ostatecznym kształtem filmu.

GramTV przedstawia:

To pełen nienawiści i obrzydliwy film. To nie była produkcja, na którą się zgodziłem.

Według osób z jego otoczenia Hammer otrzymał jedynie skróconą wersję scenariusza i dopiero po obejrzeniu gotowego filmu miał zorientować się, jak mocno zmienił się jego wydźwięk. Trudno jednak nie zauważyć, że tłumaczenia pojawiają się dopiero teraz, gdy Citizen Vigilante stał się symbolem politycznego sporu i jednym z najgłośniej komentowanych filmów tego roku.

Czy aktor rzeczywiście nie wiedział, w czym bierze udział? Na to pytanie każdy będzie musiał odpowiedzieć sobie sam. Nie ulega jednak wątpliwości, że projekt, który miał pomóc Armie'emu Hammerowi wrócić do Hollywood, ponownie wywołał wokół niego burzę i sprawił, że o aktorze mówi się bardziej w kontekście kontrowersji niż jego ekranowej roli.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/7/armie-hammer-calls-citizen-vigilante-hateful-and-disgusting-says-it-wasnt-the-movie-he-signed-on-for

Tagi:

Popkultura
film
kontrowersje
streaming
brutalność
aktor
przemoc
Uwe Boll
wypowiedź
Armie Hammer
gra wideo
Citizen Vigilante
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
4
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 13:09

Pamiętam jak prowadził dialogi z szefem policji, ofiarami przemocy, rodziną migrantów, sędzią czy swoim pracownikiem ... od pobierania czynszu (nie wiem jak to się nazywa). To przez jego usta przechodziła cała "kontrowersyjna" ideologia i usprawiedliwienie motywów którymi kierowała się jego postać. Nie ma szans by nie wiedział o czym jest ten film.

Już pewnie stracił twarz w oczach Holywood a teraz pewnie straci twarz w oczach widzów. A wystarczyło albo nic nie mówić, ale powiedzieć że zawsze chciał zagrać "kontrowersyjną i nieludzką złą postać" by poszerzyć swoje horyzonty aktorskie. Czy oni wszyscy naprawdę nie wiedzą na czym polega dobry PR?

Renchar
Gramowicz
Dzisiaj 12:59

Ja bym na jego miejscu powiedział że film pokazuje jak powinno się postępować z gwałcicielami i tyle w temacie lepiej by na tym wyszedł niż niedzielenie że nie wiedział co gra.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:46
Silverburg napisał:

Jakoś mu nie wierzę. Wiedział, na co się pisze, ale nie spodziewał się promocji filmu przez Muska.

Oczywiście że tak. Ale to taka "choroba" aktorów która objawia się jak pojawia się intensywna krytyka ich wyborów "scenicznych". Albo głupich wypowiedzi.

Ale takie Hollywood znalazło na to lek - obracaj się wsród swoich, klep sie z nimi po pleckach, rób wszystko zgodnie z politycznym kluczem a włos ci z głowy nie spadnie - na czerwonym dywanie i w wywiadach u przyjaznych mediów bedziesz chwalony i oklaskiwany. Tylko ci wredni "widzowie" coś tam bredzą że twój film to szrot...




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112