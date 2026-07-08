Armie Hammer odcina się od najbardziej kontrowersyjnego filmu roku, którego jest twarzą. „To obrzydliwy i pełen nienawiści obraz”

Aktor twierdzi, że nie wiedział, jaki film ostatecznie trafi do widzów.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o ogromnych kontrowersjach wokół filmu Citizen Vigilante Uwego Bolla. Produkcja błyskawicznie trafiła do internetu, wywołała burzliwą debatę ze względu na sposób przedstawienia przemocy i tematykę imigrantów, a chwilę później doczekała się nawet zapowiedzi gry komputerowej powstającej w Niemczech. Teraz od całego zamieszania odcina się sam Armie Hammer, czyli odtwórca głównej roli. Aktor przekonuje, że nie taki film zgodził się nakręcić. Citizen Vigilante wywołał kontrowersje. Aktor odcina się od tego “sukcesu” Armie Hammer to jeden z bardziej nietypowych przypadków współczesnego Hollywood. Jeszcze kilka lat temu zachwycał występami w uznanych produkcjach, na czele z nominowanym do Oscara Tamte dni, tamte noce, a jego kariera wydawała się nabierać rozpędu. Wszystko załamało się po oskarżeniach o przemoc oraz głośnych, choć nigdy niepotwierdzonych zarzutach dotyczących rzekomego kanibalizmu. W efekcie aktor praktycznie zniknął z wielkiego kina.

Szansę na powrót dał mu dopiero Uwe Boll, angażując go do głównej roli w Citizen Vigilante. Film bardzo szybko stał się jednak jednym z najbardziej kontrowersyjnych tytułów ostatnich miesięcy. Krytycy zarzucili mu szerzenie antyimigranckiego przekazu i skrajnie brutalny sposób przedstawienia przemocy. Produkcja została zablokowana w niemieckich kinach, a później trafiła do sieci, gdzie wywołała kolejną falę dyskusji. Teraz, za pośrednictwem serwisu Puck News, głos zabrało otoczenie Hammera. Aktor miał być zszokowany ostatecznym kształtem filmu.

GramTV przedstawia:

To pełen nienawiści i obrzydliwy film. To nie była produkcja, na którą się zgodziłem. Według osób z jego otoczenia Hammer otrzymał jedynie skróconą wersję scenariusza i dopiero po obejrzeniu gotowego filmu miał zorientować się, jak mocno zmienił się jego wydźwięk. Trudno jednak nie zauważyć, że tłumaczenia pojawiają się dopiero teraz, gdy Citizen Vigilante stał się symbolem politycznego sporu i jednym z najgłośniej komentowanych filmów tego roku. Czy aktor rzeczywiście nie wiedział, w czym bierze udział? Na to pytanie każdy będzie musiał odpowiedzieć sobie sam. Nie ulega jednak wątpliwości, że projekt, który miał pomóc Armie'emu Hammerowi wrócić do Hollywood, ponownie wywołał wokół niego burzę i sprawił, że o aktorze mówi się bardziej w kontekście kontrowersji niż jego ekranowej roli.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









