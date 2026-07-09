Uwe Boll zorganizował AMA o Citizen Vigilante. Skończyło się internetową awanturą i przedwczesną ucieczką z Reddita

Promocja Citizen Vigilante przybrała nieoczekiwany obrót. Uwe Boll postanowił spotkać się z internautami podczas sesji AMA (Ask Me Anything) na Reddicie, licząc zapewne na dyskusję o swoim najnowszym filmie. Zamiast tego trafił na użytkowników, którzy nie zamierzali oszczędzać twórcy słynącego z jednych z najgorzej ocenianych produkcji w historii kina. Spotkanie szybko zamieniło się w serię złośliwych pytań, ciętych odpowiedzi i ostatecznie zakończyło przed czasem.

Reżyser nie wytrzymał krytyki. "Idźcie oglądać piłkę nożną"

Większość pytań nie dotyczyła samego Citizen Vigilante, lecz wieloletniej reputacji Bolla. Jeden z internautów zapytał, dlaczego nadal kręci filmy, skoro ma na koncie "jedne z najgorszych produkcji w historii". Reżyser odpowiedział krótko: "żeby przebić je wszystkie". Kiedy dopytano go, kiedy faktycznie zamierza spróbować to osiągnąć, nie podjął już dalszej dyskusji.