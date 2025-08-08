Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney zwolnił tę aktorkę z The Mandalorian za poglądy. Spór kończy się w niespodziewany spoób

Jakub Piwoński
2025/08/08 11:30
Kilka lat temu sprawa odbiła się szerokim echem — Gina Carano nie odeszła z serialu dobrowolnie, lecz została z niego usunięta po tym, jak w mediach społecznościowych zaczęła otwarcie wyrażać swoje poglądy.

Spór Giny Carano z Lucasfilmem i Disneyem, który swego czasu zelektryzował i zaskoczył fanów Gwiezdnych wojen, dobiegł niespodziewanego końca. Aktorka znana z występu w The Mandalorian i studia osiągnęli porozumienie poza salą sądową — bez dramatycznych procesów, publicznych oskarżeń i medialnej burzy. Ugoda została zawarta za zamkniętymi drzwiami, a jej szczegóły nie są znane.

Gina Carano i Disney – spór zarzegnany

W oświadczeniu dla Variety, rzecznik Lucasfilmu poinformował:

Walt Disney Company i Lucasfilm z przyjemnością ogłaszają, że osiągnęliśmy porozumienie z Giną Carano w celu rozwiązania kwestii w jej toczącym się procesie przeciwko firmom. Pani Carano zawsze cieszyła się szacunkiem reżyserów, aktorów i ekipy […] Po zakończeniu tego procesu z niecierpliwością czekamy na możliwość współpracy z panią Carano w najbliższej przyszłości.

Ton oświadczenia zaskakuje – szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że to samo studio w 2021 roku rozstało się z Carano w atmosferze publicznego napięcia, zarzucając jej „obraźliwe” wypowiedzi w mediach społecznościowych. Kluczowym momentem był post, w którym aktorka zasugerowała, że konserwatyści w USA są dziś traktowani jak Żydzi w nazistowskich Niemczech. Do tego dochodziły inne kontrowersje – żarty z zaimków płciowych, krytyka lockdownów, kwestionowanie uczciwości wyborów.

W odpowiedzi Carano wytoczyła pozew przeciwko Lucasfilmowi, twierdząc, że padła ofiarą politycznego ostracyzmu i została uciszona za poglądy, które nie zgadzały się z „obowiązującą narracją”. Elon Musk zapowiedział pokrycie jej kosztów prawnych, co tylko podbiło medialny szum wokół sprawy.

Ostatecznie jednak obie strony postanowiły zakończyć konflikt za porozumieniem. Możliwe, że Disney — niechętny publicznej sądowej batalii w czasach ostrej wojny kulturowej — zdecydował się na ugodę, by uniknąć szkód wizerunkowych. Nie wiadomo, czy oznacza to realny powrót Carano do uniwersum Gwiezdnych wojen, ale język oświadczenia sugeruje, że przynajmniej nie zamknięto jej drzwi na zawsze.

To nieoczekiwany zwrot akcji dla aktorki, której kariera po The Mandalorian wyraźnie wyhamowała. W ostatnich latach Carano związała się z konserwatywnym studiem The Daily Wire, gdzie zagrała m.in. w westernie Terror on the Prairie, który przeszedł niemal bez echa. Ugoda z Lucasfilmem może więc okazać się dla niej nowym otwarciem. Tymczasem przypominamy, że trwają prace przy filmie The Mandalorian & Grogu, którego premiera zaplanowana została na 22 maja 2026.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/7/disney-and-gina-carano-reach-surprise-settlement-over-mandalorian-firing-may-return-to-star-wars-universe

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:43

System społeczno-prawny USA jest dla mnie co najmniej dziwny. Płacą jej za grę aktorską, nie za wypowiedzi w mediach. Zwalnianie ludzi za poglądy, pod warunkiem, że wykonują swoją pracę i nie robią nic nielegalnego nie powinno mieć miejsca. Niezależnie, czy ktoś popiera LGBT, Trumpa, czy też otwarcie twierdzi, że Latający Potwór Spagetti jest jedynym prawdziwym bóstwem. 




