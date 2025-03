Until Dawn pierwotnie powstawało na PS3. Wyciekła grywalna wersja skasowanej wersji

Ubiegłoroczny Until Dawn Remake nie zrobił furory wśród graczy i przynajmniej na Steam nie znalazło się wielu chętnych na odświeżoną wersję gry. Sony ma jednak ambitne plany wobec swojej serii i jeszcze w tym roku obejrzymy ekranizację popularnej produkcji od Supermassive Games. Wydana w 2015 roku gra mogła zadebiutować na rynku wcześniej, gdyż studio pierwotnie opracowywało grę na PlayStation 3, gdzie jedną z głównych mechanik miała być obsługa kontrolerem PlayStation Move. Plany te porzucono i skupiono się wyłącznie na wersji na PlayStation 4, która stała się niemałym hitem. Do tej porty do sieci trafiały jedynie krótkie fragmenty z prototypu Until Dawn na starszą generację konsol, ale nieoczekiwanie cały zapis rozgrywki z gry trafił na YouTube’a.

Until Dawn na PlayStation 3 – wyciekł cały gameplay z gry

Największą zmianą względem Until Dawn wydanego na PS4 jest widok pierwszoosobowy. Tym samym rozgrywka miała przypominać każdy inny ówczesny horror, a nie odwoływać się do klasyków gatunku pokroju Resident Evil oraz Silent Hill. Jak możemy zobaczyć na poniższym nagraniu na kanale Digital Preservation prototyp oferował tę samą historią, lokacje oraz bohaterów, jakich znamy z wydanego Until Dawn.