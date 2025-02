Until Dawn w nowym zwiastunie. Sony przypomina o premierze filmu ze świata horroru

State of Play to nie tylko gry, ale również ekranizacje marek należących do Sony.

Sony nie wykorzystało State of Play do promowania nadchodzącej filmowej adaptacji swojej gry z konsol PlayStation. Mowa o Until Dawn, które zaledwie miesiąc temu doczekało się pełnego zwiastuna, ale firma nie zapomniała o nadchodzącym filmie i właśnie do sieci trafił nowy zwiastun nadchodzącego horroru. Poniższy trailer zdradza o wiele więcej szczegółów, w tym potwory, które będą polować na bohaterów. Until Dawn – nowy zwiastun i plakaty Warto przypomnieć, że film Until Dawn nie będzie przedstawiał historii znanej z gier. Twórcy chcą rozszerzyć ten świat, więc zaprezentują zupełnie nową opowieść i bohaterów. Dużą zmianą względem gry jest nieśmiertelność głównych postaci, którzy będą odradzać się po każdej swojej śmierci. Pozwoli im to na rozwiązanie zagadki, kto stoi za makabrycznymi zabójstwami. Poniżej zobaczycie także nowe plakaty, które pokazują wygląd maszkar.

Rok po tajemniczym zniknięciu jej siostry Melanie Clover i jej przyjaciele udają się do odległej doliny, aby znaleźć jakiekolwiek odpowiedzi. Eksplorując opuszczone centrum dla zwiedzających, zostają prześladowani przez zamaskowanego zabójcę i makabrycznie mordowani… tylko po to, by znaleźć się z powrotem na początku tego samego wieczoru. Uwięzieni w dolinie, zmuszeni są raz po raz przeżywać koszmar – tyle że za każdym razem zagrożenie ze strony zabójcy jest inne, a każde kolejne bardziej przerażające. Nadzieja maleje, a grupa wkrótce zdaje sobie sprawę, że pozostała im ograniczona liczba śmierci, a jedynym sposobem na ucieczkę jest przetrwanie do świtu.

Reżyser David F. Sandberg wcześniej nakręcił takie horrory, jak Kiedy gasną światła oraz Annabelle: Narodziny zła, a także dwie części Shazama dla DC Studios. W obsadzie znaleźli się: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Maia Mitchell oraz Peter Stormare. Przypomnijmy, że film Until Dawn zadebiutuje w kinach 25 kwietnia bieżącego roku. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.