Until Dawn Remake nie zaliczyło udanej premiery na Steamie. Gra nie przyciągnęła tłumów

Ponadto odbiór produkcji na Steamie klasyfikowany jest aktualnie jako „mieszany”. Choć pojawiło się sporo recenzji przychylnych remake’owi, związanych z grafiką czy nowymi scenami, graczom nie przypadła do gustu między innymi cena czy pojawiające się problemy techniczne. Użytkownicy platformy rozczarowani są również koniecznością posiadania konta PSN, aby zagrać na PC. Na ten moment 67% z ponad 560 opinii jest pozytywnych.

Gdy ośmioro przyjaciół powraca do odciętej od świata chaty, w której rok wcześniej zniknęły dwie osoby z ich paczki, przerażenie sięga zenitu, a wypad w góry zamienia się w koszmar, z którego nie da się uciec. Staw czoła lękom i zadecyduj, kto przetrwa do świtu, w kultowej grze grozy Until Dawn w odświeżonej i usprawnionej wersji na PC. – czytamy w opisie gry Until Dawn na Steamie.