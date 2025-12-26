Gwiazda Stranger Things zagra w nowym horrorze Netflixa

Netflix pracuje nad nowym horrorem zatytułowanym Dark Park, a rozmowy na temat reżyserii prowadzi Joe Cornish, twórca kultowego Ataku na dzielnicę. Informację podał serwis The InSneider. Dla Cornisha byłby to kolejny projekt realizowany dla platformy — wcześniej odpowiadał za scenariusz i reżyserię kilku odcinków serialu Lockwood & Co., co czyni jego zaangażowanie w film dość prawdopodobnym. Jeszcze bardziej interesujące jest jednak to, kto w filmie może wystąpić.

Millie Bobby Brown w nowym horrorze Netflixa

W obsadzie Dark Park może pojawić się Millie Bobby Brown, jedna z najważniejszych gwiazd Netfliksa. Aktorka, która występuje w piątym sezonie Stranger Things, jest związana z platformą także kilkoma innymi projektami, w tym Enola Holmes 3, filmem Just Picture It oraz biografią Kerri Strug zatytułowaną Perfect. W tym roku mial też premierę film Electric State. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, Dark Park stanie się kolejną dużą produkcją Netfliksa z jej udziałem.