Gwiazda Stranger Things zagra w nowym horrorze Netflixa

Jakub Piwoński
2025/12/26 12:30
Millie Bobby Brown przedłuża współprace z Netflix.

Netflix pracuje nad nowym horrorem zatytułowanym Dark Park, a rozmowy na temat reżyserii prowadzi Joe Cornish, twórca kultowego Ataku na dzielnicę. Informację podał serwis The InSneider. Dla Cornisha byłby to kolejny projekt realizowany dla platformy — wcześniej odpowiadał za scenariusz i reżyserię kilku odcinków serialu Lockwood & Co., co czyni jego zaangażowanie w film dość prawdopodobnym. Jeszcze bardziej interesujące jest jednak to, kto w filmie może wystąpić.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown w nowym horrorze Netflixa

W obsadzie Dark Park może pojawić się Millie Bobby Brown, jedna z najważniejszych gwiazd Netfliksa. Aktorka, która występuje w piątym sezonie Stranger Things, jest związana z platformą także kilkoma innymi projektami, w tym Enola Holmes 3, filmem Just Picture It oraz biografią Kerri Strug zatytułowaną Perfect. W tym roku mial też premierę film Electric State. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, Dark Park stanie się kolejną dużą produkcją Netfliksa z jej udziałem.

GramTV przedstawia:

Dark Park ma być horrorem opowiadającym o grupie młodych ludzi, którzy decydują się wejść do nawiedzonego parku rozrywki. Szybko okazuje się, że każda atrakcja może być śmiertelnie niebezpieczna, a zabawa zamienia się w walkę o przetrwanie. Film ma łączyć elementy klasycznego kina grozy z widowiskową formą.

Joe Cornish od czasu Ataku na dzielnicę zrealizował tylko jeden pełnometrażowy film — fantasy Dzieciak, który został królem z 2019 roku — choć niedawno potwierdził, że w 2026 roku ruszą zdjęcia do jego kontynuacji. Sam reżyser przyznawał, że jego projekty często utknęły na etapie finansowania, co sprawiło, że jego filmografia rozwijała się wolniej, mimo kultowego statusu jego debiutu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/25/millie-bobby-brown-to-star-in-joe-cornishs-dark-park

Popkultura
horror
Stranger Things
Millie Bobby Brown
aktorka
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


